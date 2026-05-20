Arturo Vidal rompe el silencio tras ser vinculado a robo de $50 millones: “Un amigo cometió un error”

Arturo Vidal aclaró la devolución de los $50 millones que fueron sustraídos de una casa de cambio y dio por cerrado el episodio.

El futbolista Arturo Vidal rompió el silencio este miércoles y se refirió al lío judicial en el que se vio involucrado, luego de que recibiera $50 millones que un cercano había robado desde una casa de cambio en el centro de Santiago.

Dicho monto finalmente restituido en su totalidad en las últimas horas.

Tras el entrenamiento de Colo Colo, el mediocampista sostuvo que se trató de un “malentendido. No pasó nada. Un amigo cometió un error y estoy yo para ayudarlo”.

A lo que agregó: “Gracias a Dios lo puedo ayudar, tengo los medios para ayudarlo. Me he ganado la vida trabajando, mi amigo asumió la culpa y ya estamos bien”.

Posteriormente, el King contestó irónicamente una pregunta sobre una eventual dificultad económica: “Sí, sí, necesito de verdad. Tengo una familia, tengo hijos, tengo todo lo que quiero, tengo salud, no creo que tenga problemas de plata”.

En este marco, Arturo Vidal enfatizó que el tema ya quedó absolutamente cerrado: “Mi amigo se comprometió, yo lo ayudé con 35 millones para que pagara la cuenta, él puso lo otro que faltaba. Sí tiene que aprender que no puede volver a hacer esto”.

Por su parte el abogado de la casa de cambio, Manuel Umaña, manifestó que “se arribó a un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal; por lo tanto, se estableció que un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido”.

En cuanto al futbolista, expuso que “se llega a un arreglo completo y suficiente y se renuncia a cualquier tipo de acción en adelante. Con lo cual, el tema está zanjado y finiquitado al respecto“.