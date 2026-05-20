Ante anuncio de nuevos biministros: UDI pide al presidente Kast reforma para fusionar ministerios

Esta no es la primera vez que la UDI propone una medida similar, ya que en 2025 instaron al Congreso Nacional a crear una comisión bilateral para discutir una reorganización de los ministerios sectoriales.

AGENCIA UNO

La bancada de diputados UDI reaccionó al cambio de gabinete del Gobierno de José Antonio Kast, que determinó que de manera inédita haya tres biministros: Claudio Alvarado, Louis de Grange y Daniel Mas.

Ante esto, los parlamentarios de Chile Vamos instaron al presidente que anuncie durante su Cuenta Pública una reforma estructural del Estado que incluya la fusión de ministerios.

Esto, ya que se “abre una oportunidad concreta para avanzar en una reforma de fondo, que reconozca que hay ministerios con funciones similares y que este es el minuto para impulsar una modernización”.

Los diputados UDI plantearon que “cuando distintas reparticiones cumplen funciones similares o derechamente duplicadas, lo único que se genera es mayor burocracia, más lentitud y peores resultados”.

Esta no es la primera vez que la UDI propone una medida similar, ya que en 2025 instaron al Congreso Nacional a crear una comisión bilateral para discutir una reorganización de los ministerios sectoriales y servicios públicos.