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Casinos online en Chile 2026: nuevas plataformas que empiezan a marcar tendencia

Más competencia, mejores sistemas de pago y foco en la experiencia móvil marcan el avance del juego online en el país.

Foto del editor Fernanda Álvarez
Fernanda Álvarez

El mercado de casinos online en Chile sigue expandiéndose con nuevas plataformas que buscan posicionarse en base a experiencia de usuario, rapidez en pagos y condiciones más claras.

Top 7 nuevos casinos 2026

1RedBet – 9.8/10

Novibet – 9.6/10

20Bet – 9.5/10

1xBet – 9.3/10

Spinarium – 9.2/10

Megapari – 9.1/10

Granawin – 9.0/10

1RedBet

VentajasDesventajas
Amplia variedad de juegosSin pagos locales completos
Interfaz rápidaRollover exigente
Programa VIP 

Novibet

VentajasDesventajas
App estableIdiomas limitados
Oferta combinada 
Promociones activas 

20Bet

VentajasDesventajas
Pagos localesSoporte limitado
Variedad de juegos 
Promociones 

1xBet

VentajasDesventajas
Muchos mercadosMenos promociones
Pagos diversos 
Casino en vivo 

Spinarium

VentajasDesventajas
Constructor de apuestasNo siempre en español
Oferta fútbol 
Cashback 

Megapari

VentajasDesventajas
Apps disponiblesMenos promociones
VIP 
Reconocimiento 

Granawin

VentajasDesventajas
Promos fuertesLicencia poco visible
Cripto 
Soporte 

Cómo elegir un casino online en Chile

Revisar licencia, tiempos de retiro y condiciones es clave. Más info en elmostrador.cl.

Bonos en casinos online

Los bonos pueden ser atractivos, pero sus condiciones determinan su valor real. Algunos permiten probar sin depósito, mientras otros exigen requisitos de apuesta antes de retirar.

Métodos de pago en Chile

Los métodos locales y billeteras digitales siguen siendo los más utilizados, mientras las criptomonedas ganan espacio como alternativa. En un mercado en expansión, comparar plataformas y priorizar condiciones claras resulta clave para una mejor experiencia.

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