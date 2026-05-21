Casinos online en Chile 2026: nuevas plataformas que empiezan a marcar tendencia

Más competencia, mejores sistemas de pago y foco en la experiencia móvil marcan el avance del juego online en el país.

El mercado de casinos online en Chile sigue expandiéndose con nuevas plataformas que buscan posicionarse en base a experiencia de usuario, rapidez en pagos y condiciones más claras.

Top 7 nuevos casinos 2026

1RedBet – 9.8/10

Novibet – 9.6/10

20Bet – 9.5/10

1xBet – 9.3/10

Spinarium – 9.2/10

Megapari – 9.1/10

Granawin – 9.0/10

1RedBet

Ventajas Desventajas Amplia variedad de juegos Sin pagos locales completos Interfaz rápida Rollover exigente Programa VIP

Novibet

Ventajas Desventajas App estable Idiomas limitados Oferta combinada Promociones activas

20Bet

Ventajas Desventajas Pagos locales Soporte limitado Variedad de juegos Promociones

1xBet

Ventajas Desventajas Muchos mercados Menos promociones Pagos diversos Casino en vivo

Spinarium

Ventajas Desventajas Constructor de apuestas No siempre en español Oferta fútbol Cashback

Megapari

Ventajas Desventajas Apps disponibles Menos promociones VIP Reconocimiento

Granawin

Ventajas Desventajas Promos fuertes Licencia poco visible Cripto Soporte

Cómo elegir un casino online en Chile

Revisar licencia, tiempos de retiro y condiciones es clave. Más info en elmostrador.cl.

Bonos en casinos online

Los bonos pueden ser atractivos, pero sus condiciones determinan su valor real. Algunos permiten probar sin depósito, mientras otros exigen requisitos de apuesta antes de retirar.

Métodos de pago en Chile

Los métodos locales y billeteras digitales siguen siendo los más utilizados, mientras las criptomonedas ganan espacio como alternativa. En un mercado en expansión, comparar plataformas y priorizar condiciones claras resulta clave para una mejor experiencia.