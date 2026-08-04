Mr. Storage debuta en la zona oriente de Santiago con nueva sucursal en Lo Barnechea

La nueva apertura corresponde a la quinta sucursal de la marca y suma más de 4.000 m² de minibodegas en el centro comercial Patio Andino, posicionándose como una solución de almacenamiento para personas naturales, emprendedores y pymes.

Mr. Storage, la línea de minibodegas de Grupo Patio, anunció la apertura de su quinta sucursal, ubicada en el centro comercial Patio Andino, en la comuna de Lo Barnechea. Se trata de la primera operación de la marca en la zona oriente de la Región Metropolitana, uno de los mercados con mayor crecimiento para este tipo de soluciones de almacenamiento en los últimos años.

El nuevo centro cuenta con más de 4.000 m² de minibodegas, con unidades que van desde los 2 m² hasta los 30 m², diseñadas para almacenar todo tipo de artículos, como muebles, electrodomésticos o decoración, así como el inventario de emprendedores y Pymes que requieren espacios flexibles y seguros.

La sucursal de Mr. Storage Pie Andino dispone, además, de zona de espera y descanso, wifi, coffee corner, montacargas, amplios estacionamientos, monitoreo perimetral las 24 horas y acceso mediante clave personal, asegurando una experiencia cómoda, segura y satisfactoria para personas o emprendedores.

Al estar integrada al centro comercial Patio Andino, la nueva sucursal también ofrece acceso a una variada oferta de servicios y comercios, entre ellos supermercados y un completo mix de tiendas, aportando mayor comodidad a sus usuarios.

“Con Mr. Storage buscamos entregar una solución cercana, segura y fácil de usar, tanto para

personas como para emprendedores que necesitan más espacio sin alejarse de su entorno. Esta

nueva sucursal llega a un sector donde hay una demanda creciente de almacenamiento con

estas características.”, afirmó Tomás del Favero, gerente comercial de Mr. Storage de Grupo

Patio.