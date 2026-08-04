Ahora es cuando: planifica tu bolsillo para el semestre más caro

Entre Fiestas Patrias, Cyber y Black Friday, Navidad, Año Nuevo y las vacaciones, los próximos meses concentran algunos de los mayores gastos del año. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo de prepararnos.

Hay una escena que se repite todos los años. Llega septiembre y nos sorprendemos porque “el año pasó volando”. Todavía estamos en julio y hablar de Navidad puede parecer exagerado. Justamente ahí está el error. Casi siempre actuamos como si ninguno de esos gastos fuera predecible. Como si el 18, la Navidad o el Año Nuevo nos tomaran por sorpresa. La verdad es otra: sabemos perfectamente lo que viene. Lo que suele faltar no es información, sino planificación. Y por eso, aunque todavía estemos en invierno, ahora es precisamente cuando conviene sentarse con lápiz y papel.

Lo que viene por delante no es un gasto puntual, sino una verdadera maratón financiera. Antes de que lleguen las grandes celebraciones del segundo semestre, agosto ya pone a prueba el presupuesto de muchas familias con el Día del Niño. Aunque suele percibirse como un gasto menor, marca el inicio de una cadena de desembolsos que se extenderá durante los meses siguientes. Regalos, panoramas y actividades familiares pueden convertirse en el primer “desajuste” del presupuesto cuando no estaban considerados.

Septiembre trae las celebraciones de Fiestas Patrias, con desembolsos en alimentación, fondas, viajes y reuniones familiares. Según el SERNAC, una misma canasta dieciochera puede variar en casi $30.000 dependiendo del lugar donde se compre, una diferencia que demuestra que comparar precios sigue siendo una de las formas más simples de cuidar el presupuesto. A ello se suma que las carnes representan una parte importante del gasto de estas celebraciones, por lo que una planificación anticipada puede generar un ahorro relevante.

Cuando termina septiembre, el calendario apenas da un respiro. Octubre y noviembre llegan con Cyber y Black Friday, eventos que muchas personas aprovechan para adelantar compras navideñas. Bien utilizados pueden representar una oportunidad para conseguir mejores precios, pero también suelen incentivar compras no planificadas bajo la sensación de estar frente a una oferta irrepetible. Ahí la pregunta no debería ser cuánto descuento tiene un producto, sino si realmente estaba considerado dentro del presupuesto.

Y luego aparece diciembre, el mes más exigente para el bolsillo. La Cámara de Comercio de Santiago estima que los hogares chilenos gastan, en promedio, un 32% más que en un mes normal, lo que equivale a cerca de $340.000 adicionales destinados a regalos, alimentación, decoración y celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Además, casi la mitad de las compras navideñas se concentra en los cinco días previos a Navidad, precisamente cuando hay menos tiempo para comparar precios y más presión por resolver todo de última hora.

La buena noticia es que los hogares llegan a este semestre en una posición algo más favorable que hace un año. El último Informe Anual de Endeudamiento de la Comisión para el Mercado Financiero muestra que la deuda mediana de las personas disminuyó, al igual que la carga financiera y los niveles de sobreendeudamiento. Al mismo tiempo, la confianza de los consumidores ha mostrado señales de recuperación durante 2026, reflejando un mayor optimismo respecto de la economía. Son señales positivas, pero también un recordatorio de que sentir mayor tranquilidad financiera no significa que podamos bajar la guardia.

¿Cómo prepararse? El primer paso es dejar de mirar cada celebración como un gasto aislado y entender que todas forman parte de un mismo ciclo. En vez de pensar cuánto costará el asado del 18 o cuánto gastaré en Navidad, conviene proyectar desde hoy el monto total que probablemente destinaré entre septiembre y diciembre. Esa mirada permite distribuir el esfuerzo financiero durante varios meses, en lugar de concentrarlo en pocas semanas.

El segundo paso es asignar un presupuesto específico para cada hito y separar ese dinero con anticipación. Si sabemos que vendrán regalos, cenas, viajes o celebraciones, lo más eficiente es reservar un monto mensual desde ahora, aprovechar con criterio las ofertas cuando realmente permitan adelantar compras necesarias y evitar financiar consumos que seguirán pagándose durante buena parte del próximo año. Planificar no significa dejar de disfrutar, sino decidir con anticipación dónde queremos poner nuestras prioridades.

Las cifras muestran que las familias chilenas han logrado mejorar su situación financiera durante el último año. Ese es un avance importante. El desafío ahora no es sólo llegar a diciembre, sino terminar el año conservando esa mejora e, idealmente, fortaleciéndola. Porque el semestre más caro del año no tiene por qué convertirse también en el más difícil para el bolsillo. La diferencia, muchas veces, comienza con una decisión tan simple como sentarse hoy, en pleno invierno, con lápiz, papel y un presupuesto.