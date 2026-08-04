Los factores que explican la caída en precios de los combustibles: bencinas bajarían hasta $100 en agosto

La directora de Liberty Finance, Liza Salinas, adelantó que los nuevos valores se trasladarán en forma escalonada a las estaciones de servicio durante las próximas semanas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La consolidación de la caída en el valor internacional del petróleo representa un escenario favorable para las economías importadoras de energías, como es el caso de Chile, y permite anticipar nuevas bajas en los precios de las bencinas durante agosto.

Así lo planteó la directora de Liberty Finance, Liza Salinas, quien abordó las condiciones que han llevado a un desplome en el precio del crudo y detalló que, por ejemplo, el “WTI retrocedió cerca de 6% hasta los US$80 por barril, mientras que el Brent, referencia para nuestro país, cayó alrededor de 5% y terminó en torno a los US$83,7“.

Según explicó, la caída responde principalmente a “la disminución de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el restablecimiento de los flujos por el Estrecho de Ormuz y el aumento sostenido de la producción por parte de la OPEP+“.

De acuerdo con su análisis, estos factores han fortalecido las expectativas de una mayor oferta durante los próximos meses.

A lo anterior se debe sumar que el dólar continuó perdiendo fuerza tras la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios su tasa de interés, por lo que en Chile el tipo de cambio acumuló una baja cercana a los $15 durante la última semana y cerró en torno a los $925 por dólar.

“La combinación de un petróleo más barato y un dólar más débil configura un escenario especialmente favorable para la evolución de los precios de los combustibles“, resumió Liza Salinas.

Cuánto bajarían los precios de las bencinas en agosto

Pese al análisis favorable respecto de una caída del precio de los combustibles, la experta indicó que su impacto en las estaciones de servicio será gradual debido al funcionamiento del MEPCO y las bajas se trasladarán en forma escalonada en las próximas semanas.

En todo caso, la directora de Liberty Finance enfatizó que, si no cambian las condiciones externas, “es razonable proyectar nuevas reducciones acumuladas en el precio de las gasolinas durante agosto, que podrían superar los $100 por litro“.

“En ese escenario, la gasolina de 93 octanos podría acercarse paulatinamente al umbral de los $1.300 por litro“, complementó.

A lo anterior sumó el dato de que el precio de cobre se mantuvo firme cerca de los US$6,52 por libra, y destacó que “la combinación de un cobre sólido y un petróleo en descenso fortalece las perspectivas macroeconómicas del país, al favorecer tanto las cuentas externas como el proceso de desaceleración de la inflación”, concluyó.