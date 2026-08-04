Tras detectar deuda de $92 mil millones: cómo el Gobierno planea reformular Becas Chile

Uno de los principales cambios es priorizar la entrega de beneficios a estudios de posgrado vinculados a la ciencia y tecnología.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación alista una serie de cambios para Becas Chile, el programa estatal que financia estudios de posgrado en el extranjero.

Según anunció la ministra del ramo, Ximena Lincolao (IND), en la sesión del lunes de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, 1.666 profesionales mantienen una deuda de $92 mil millones con el Estado.

La deuda fue una de las principales conclusiones de un análisis de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) que fue expuesto ayer en la sesión. De acuerdo con el informe, Becas Chile adjudicó 12.589 subvenciones a 11.340 personas, por un total de $688 mil millones. Del total de beneficiarios, el 33% cumplió sus obligaciones, como volver al país a trabajar, el 46% se encuentra en etapas de retribución, período de gracia o con beneficios vigentes, y el 14% mantiene un incumplimiento declarado.

Entre los cambios que el Gobierno pretende incorporar al programa, a raíz del informe de la ANID, se encuentra priorizar la entrega de becas relacionadas a la ciencia, la inteligencia artificial, el cambio climático, la astronomía, la tecnología e ingeniería.

También pretender fortalecer el seguimiento del beneficiario desde su ingreso al programa hasta su inserción laboral, evaluar una posible ampliación del programa a egresados de Centros de Formación Técnica y aumentar los cupos para estudios de posgrado dentro del país.

Diputados de la Comisión de Ciencias piden redefinir requisitos y gestionar recursos

Diputados de la Comisión de Ciencias manifestaron acuerdo con incorporar cambios en el programa, aunque hubo matices. El presidente de esta instancia, Daniel Manouchehri (PS) instó a que quienes estén en incumplimiento “tengan la capacidad de poder cumplir con el compromiso que adquirieron con el Estado de Chile”.

Aunque, cuestionó el requisito que establece el retorno al país. “El problema de fondo es cómo se devuelve la beca en nuestro país, que es solo retornando a Chile. Nosotros creemos que el solo retorno a Chile no justifica muchas veces la inversión que ha habido por parte del Estado”, dijo a Biobío.

El diputado integrante y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Maroswski, manifestó que “la oferta académica de hoy es muy distinta a la que existía cuando se creó el programa y muchos de los programas ya existen en el país. Tenemos que ser capaces de priorizar y ver si es necesario que salgan del país a estudiar o esos mismo programas se pueden desarrollar dentro del país”.

A su vez, el diputado Andrés Celis (RN) pidió a la Tesorería General de la República cobrar los montos adeudados: “Cuando una persona accede a una beca financiada por todos los chilenos, también adquiere responsabilidades. Si esas obligaciones no se cumplen, corresponde que la TGR haga efectivas las acciones de cobro”.