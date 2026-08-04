Squella eleva tensión y responde duramente a Alvarado tras respaldo a Pavez: “Es mejor que se busque otra actividad”

Alvarado defendió al subsecretario Máximo Pavez de las críticas de Squella, quien pidió que se disculpara públicamente por la salida de Juan Pablo Rodríguez, luego de que dejara el Gobierno a pesar de dar negativo en un segundo test de drogas.

Un nuevo flanco se abrió en el oficialismo a raíz de la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas.

En este contexto, el biministro Claudio Alvarado y el timonel del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, protagonizaron un tenso cruce. Esto surgió luego de que el parlamentario cuestiononara al Gobierno en un chat que reúne a cerca de 200 exintegrantes de la Fundación Jaime Guzmán, donde defendió a Rodríguez e imputó responsabilidades políticas por el manejo del caso.

El cruce entre Squella y Alvarado tras críticas por manejo sobre test de drogas

Por ello, Squella exigió disculpas públicas del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, por la forma en que actuó en este caso y llamó a sacar a “gente inmoral del Gobierno”. Frente a esto, Alvarado defendió el accionar de La Moneda y afirmó que solamente cumplió con los protocolos que establece la ley.

“Uno en la vida tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar. O sea, separar los afectos de las decisiones, porque cuando uno empieza a confundir los afectos con las decisiones políticas, los errores pueden ser manifiestos”, añadió la autoridad en diálogo con Radio ADN.

Tras ello, Squella envió directamente un mensaje hacia Alvarado. “Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento en que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad“, comenzó diciendo en su cuenta de X.

A lo que agregó: “Una manera de hacer las cosas que en este caso afecta al ex subsecretario, y de la misma manera lo haría si el afectado fuera el subsecretario del Interior; de hecho, con este último tengo una trayectoria común muy por sobre respecto del primero”.

Siguiendo en esa línea, enfatizó que “mi comentario en un chat entre amigos, donde le pido a Max Pavez que se pronuncie, fue en su calidad de responsable formal del proceso que ha significado una estigmatización brutal a una persona”.

“Considerando que todos, incluido él, le creen a Juan Pablo, se habría esperado que al menos reconociera que el protocolo hay que mejorarlo hacia futuro y todavía está a tiempo de hacerlo”, concluyó el senador.