Apoyo de Walker sigue en duda ad portas de votación clave de la megarreforma

“Sin esa mínima garantía no puedo votar a favor del proyecto”, dijo esta jornada el senador Walker, aludiendo al compromiso que el Ejecutivo debería tomar con la reconstrucción en Coquimbo.

Son 26 votos los que necesita el Ejecutivo para que la megarreforma supere una de sus últimas fases en el Congreso. A las 16.00 horas de este lunes, el Senado someterá a votación la norma que establece un mecanismo para compensar a los municipios por la merma de ingresos que provocará la exención de contribuciones a los mayores de 65 años.

Hasta hace dos semanas, este último artículo no despertaba un consenso transversal en el oficialismo, lo que tuvo que obligar a postergar la votación. Senadores oficialistas manifestaron reparos con el carácter de la norma, que identificaban más con la izquierda, y también exigían el pago de cotizaciones adeudadas en municipios.

A ello se sumaron los daños que dejó el sistema frontal en la Región de Coquimbo, y la exigencia de parte de senadores como Matías Walker y Sergio Gahona, de que el Gobierno comprometiese fondos para la reconstrucción de esa zona.

Ad portas de este penúltimo tramo de la megarreforma, en la UDI ya ratificaron que votarán a favor luego de reunirse con el presidente José Antonio Kast. “Fuimos escuchados absolutamente por parte del gobierno (…) Los cinco votos de la UDI van a aprobar esta última indicación para un proyecto tan importante para Chile”, dijo este martes el senador Gustavo Sanhueza en Desde La Redacción de La Tercera.

Sin embargo, aún está en duda el voto del senador

(Movimiento Demócratas)

. En diálogo con CNN Radio, el parlamentario dijo que aún espera una propuesta del Ministerio de Hacienda para la reconstrucción de Coquimbo., complementó.

Hasta hace poco aún estaba en suspenso el voto de la senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario). Su colectividad, de hecho, ya votó en contra de este mecanismo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, según pudo averiguar EL DÍNAMO, la legisladora estaría por apoyar la norma. Con todo, la tramitación de este proyecto emblema del Gobierno no finalizará esta jornada. Aún resta que el Congreso someta a votación los tres vetos supresivos que el Ejecutivo presentará.