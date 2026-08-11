Reddit vs. Reddio: La disputa sobre propiedad intelectual

El ente regulador del país asiático falló a favor de una empresa local al determinar que no existe riesgo de confusión para los usuarios, obligando al gigante estadounidense a asumir los costes del litigio.

La compañía estadounidense Reddit perdió en Singapur la batalla legal al intentar inscribir bajo su dominio la marca “Reddio”, perteneciente a una empresa local, con lo cual se pone sobre la palestra los desafíos que deben considerarse frente a la protección de marcas dentro del ecosistema digital.

El organismo regulador de propiedad intelectual del país asiático concluyó que, pese a las similitudes evidentes entre los nombres, no existe un riesgo suficiente de confusión para los consumidores. Este tipo de decisiones subraya la importancia de actuar con rapidez y estrategia cuando registras la marca, especialmente en mercados internacionales donde las normativas pueden variar significativamente.

Entre los argumentos claves que marcaron la decisión, la principal es que “Reddit” y “Reddio”, poseen claras diferencias tanto en pronunciación como en apariencia. Reddio, por ejemplo, introduce una sílaba adicional que modifica su sonoridad, además de una identidad visual que apunta hacia un enfoque más técnico.

El contexto en el que operan ambas plataformas se desempeñan, también resultó un factor determinante. Mientras que Reddit es ampliamente conocido como una red social centrada en comunidades y discusión abierta, Reddio se posiciona dentro del ámbito blockchain, ofreciendo soluciones tecnológicas para desarrolladores.

Público objetivo y especialización

El tribunal también consideró que los usuarios de servicios blockchain suelen tener conocimientos más especializados, lo que reduce la probabilidad de confundir ambas marcas. Este factor fue clave para diferenciar los mercados en los que operan las dos empresas.

En otras palabras, no se trata solo del nombre, sino de quién utiliza el servicio y con qué propósito. Este enfoque refleja una tendencia creciente en la evaluación de marcas dentro de industrias tecnológicas emergentes.

Otro factor influyente en la decisión, fue la débil argumentación de Reddit. Ante la falta de pruebas contundentes sobre su notoriedad en Singapur en el momento en que se presentó la solicitud de registro de “Reddio”. Sin ese reconocimiento formal, su capacidad para bloquear marcas similares se vio limitada.

Otro punto débil en la argumentación de Reddit fue la falta de pruebas contundentes sobre su notoriedad en Singapur en el momento en que se presentó la solicitud de registro de “Reddio”. Sin ese reconocimiento formal, su capacidad para bloquear marcas similares se vio limitada.

Con la resolución a favor de Reddio, la firma singapurense tiene vía libre para completar el registro de su marca, mientras que el gigante estadounidense deberá asumir los costes legales del proceso. La decisión deja una lección clave para el sector: la popularidad global no sustituye la necesidad de adaptarse a los marcos jurídicos locales ni de demostrar una presencia efectiva en cada mercado.