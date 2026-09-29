“Va a dejar el cargo”: Gobierno confirma salida de director del Sernac tras meses suspendido por acoso

La autoridad permaneció suspendida de sus funciones durante meses, pero continuó recibiendo su remuneración mientras avanzaba el sumario administrativo.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, dejará su cargo luego de permanecer suspendido preventivamente mientras se desarrollaba un sumario administrativo originado por una denuncia de acoso laboral.

Consultado por el futuro del funcionario en conversación con T13, el secretario de Estado señaló que el proceso para concretar su salida se encuentra en su etapa final.

Gobierno confirma salida de director del Sernac tras meses suspendido por acoso

“Eso ya está en el proceso final de salida. Tenemos una directora subrogante que está asumiendo toda la formalidad del cargo. Va a dejar el cargo, sí”, afirmó Mas.

Herrera asumió la dirección del Sernac en octubre de 2022, tras ser seleccionado mediante un concurso de Alta Dirección Pública. Sin embargo, durante 2025 enfrentó un conflicto con dirigentes gremiales que derivó en una denuncia y posteriormente en una investigación administrativa.

El funcionario dejó de asistir al organismo en octubre de ese año y el 18 de noviembre fue suspendido preventivamente mientras avanzaba el procedimiento. Durante este período continuó percibiendo su remuneración, situación que motivó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para revisar aspectos vinculados a su permanencia.

En marzo de este año, el Gobierno le solicitó que presentara su renuncia voluntaria, petición a la que Herrera no accedió. Desde entonces, la dirección del servicio quedó a cargo de una subrogante, mientras continuaba la tramitación del sumario.

Ahora, el Ejecutivo confirmó que Herrera dejará definitivamente la dirección del Sernac, en un proceso que, según explicó el biministro Mas, se encuentra próximo a concluir.