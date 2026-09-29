Cobró $110 millones en cuatro años sin ir a trabajar: condenan a exfuncionaria de Cathy Barriga

Andrea Monsalve presentó un título falso para desempeñarse en el área de comunicaciones del municipio y recibió remuneraciones entre 2016 y 2020 pese a permanecer con licencia médica.

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Andrea Monsalve, exfuncionaria de la Municipalidad de Maipú durante la administración de Cathy Barriga, por el delito de fraude al Fisco.

La mujer, quien había presentado un título falso de periodista para trabajar en el área de comunicaciones del municipio, recibió una pena de cuatro años de libertad vigilada intensiva y una multa de 48 UTM, equivalente a cerca de $3,4 millones.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Monsalve recibió entre diciembre de 2016 y 2020 un total de $110.679.200 en remuneraciones. Durante ese período, registró 1.174 días de ausencia laboral debido a sucesivas licencias médicas y, pese a ello, habría recibido un aumento salarial de 39%.

La indagatoria, encabezada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente Constanza Encina y con la Municipalidad de Maipú como querellante, estableció que la exfuncionaria percibía un sueldo líquido superior a $2,5 millones mensuales.

En ese contexto, Monsalve reconoció los hechos y accedió a un procedimiento abreviado, lo que permitió concretar la condena.

El caso corresponde a la sexta condena obtenida mediante procedimientos abreviados en la investigación por las irregularidades ocurridas durante la gestión de Barriga.

La investigación también abordó la relación entre Monsalve y la exjefa comunal. Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, ambas suscribieron un acuerdo de confidencialidad en medio de un traslado interno de la funcionaria.

Junto a ello, la Fiscalía sostuvo que la permanencia de Monsalve en el municipio estaba relacionada con un conflicto personal con Barriga.

En una declaración entregada al Ministerio Público, Monsalve relató episodios de supuesto maltrato durante su período laboral. “En algunas oportunidades me pedía que probara su comida antes de que ella lo hiciera porque pensaba que podía estar envenenada. Ella siempre pensaba que la estaban observando y espiando, por eso no usaba su correo electrónico y trataba de no dejar registro de las cosas. Estaba un poco paranoica en aquella época”, sostuvo la exfuncionaria.