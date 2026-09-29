Jorge Quiroz vuelve a apelar al gobierno anterior por Ley de Presupuesto: “Está lleno de errores”

El secretario de Estado apuntó que el margen fiscal para el próximo año debería ser del 1%, el cual está calculado sobre lo ejecutado este 2026 y no en la última Ley de Presupuesto del gobierno de Gabriel Boric.

AGENCIA UNO

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la Ley de Presupuesto 2027 que el presidente José Antonio Kast presentará este miércoles al Congreso Nacional, aseverando que el motor del crecimiento económico debe ser ser la inversión.

En esta línea, el secretario de Estado apuntó que el margen fiscal para el próximo año debería ser del 1%, el cual está calculado sobre lo ejecutado este 2026 y no en la última Ley de Presupuesto del gobierno de Gabriel Boric, ya que acusó que “lleno de errores que tuvieron que ser corregidos en el transcurso de este año”.

“Los cambios que estamos hablando, que siempre han sido entre 0% y 1% y que en este minuto, como yo mismo he señalado, pueden superar el 1%, son respecto de la proyección de gasto que tendremos el año 2026. No nos referimos al Presupuesto 2026, podríamos referirnos a él también, pero la verdad es que es un presupuesto que está lleno de errores que tuvieron que ser corregidos en el transcurso de este año y, por lo tanto, preferimos referirnos al ejecutado de este año. Siempre estaré dispuesto a ser parte de la discusión por mejorar los proyectos en Chile”, aseveró desde Valparaíso.

Junto con ello, Jorge Quiroz apuntó que el fisco “gasta más de lo que recibe”, por lo que debe endeudarse cada año: “Gasta más de lo que tiene como tributo, se tiene que endeudar todos los años y lo que estamos haciendo es un plan de consolidación fiscal“.

Consultado sobre el alza de los combustibles, el ministro de Hacienda apuntó a la guerra en Medio Oriente y defendió el bencinazo de marzo pasado, indicando que defendió un problema “de marca mayor” y que ahora el Gobierno puede enfrentar los continuos incrementos de precio de forma más pausada.

“Los mercados internacionales vienen a confirmar que las medidas que fuimos tomando a comienzos de año estaban encaminadas, con todo lo complejas que fueron y todos los problemas que causó en muchas familias con las cuales simpatizamos. Pero este era un cambio de marca mayor y esto que ha seguido evolucionando viene a confirmar la naturaleza del problema”, aseguró Quiroz.

Jorge Quiroz reiteró que “el problema no es menor, el problema es de marca mayor y, sin embargo, hoy día que estamos en una situación con las finanzas más ordenadas, más controlado todo lo que es la expansión del gasto corriente que venía fuera de control, estamos en condiciones de ir absorbiendo esas alzas internacionales, pero más o menos del modo pausado como lo hemos ido haciendo en el último tiempo”.