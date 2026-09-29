Rau apela a gobierno de Piñera por bajo alcance de subsidio al empleo: “En pandemia se gastaron billones”

El ministro Rau expresó que “yo entiendo la crítica, pero si uno toma también la realidad fiscal que tenemos, estamos haciendo un esfuerzo grande”.

AGENCIA UNO

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, apuntó a la administración de Sebastián Piñera para explicar el limitado alcance del subsidio al empleo, que presentó el Gobierno para hacer frente a la cesantía.

En entrevista con radio Infinita, el secretario de Estado apeló a la “falta de recursos” para explicar este hecho. “En pandemia se gastaron billones de pesos en subsidios. Esos recursos ya no los tenemos. Hay que decirlo así, con transparencia”, precisó.

El ministro Rau expresó que “yo entiendo la crítica, pero si uno toma también la realidad fiscal que tenemos, estamos haciendo un esfuerzo grande”.

“Obviamente, si pudiéramos llegar a más recursos, es genial, pero el ministro del Trabajo no va a hacer ni una solicitud, ni por la prensa, ni nada”, agregó.

Ante este escenario, el titular del Trabajo detalló que se buscó focalizar los subsidios al empleo en aquellas labores con una remuneración más baja y de acuerdo al número de desempleados que abarca.

“Es hasta el 60% de un ingreso mínimo mensual, que son $332 mil pesos en el caso de las mujeres, y hasta el 50% de un ingreso mínimo mensual, que son $276 mil en el caso de los hombres, para rentas de hasta tres ingresos mínimos mensuales (…) Tenemos 981 mil desempleados en el límite de tres ingresos mínimos”, puntualizó Tomás Rau.

Junto con ello, Rau sostuvo que la meta del Gobierno es llegar al 2030 con una tasa de desempleo de 6,5%, meta de la cual se desentendió en un primer momento y apuntó como responsable de esta proyección a su par de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos desde el Gobierno, desde todos los ministerios, para solucionar esta crisis. Recordemos que a veces a los auditores también se les olvida que nosotros recibimos una economía decreciendo”, argumentó.

En esta línea, Tomás Rau recalcó que “una vez que la economía empiece a crecer, se van a volver a generar estos puestos de trabajo (…) No solo por temas estacionales, sino también por la inversión, que está aumentando mucho, pero que demora en materializarse”.