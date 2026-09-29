La polémica decisión de Prodemu sobre Simone de Beauvoir tras leer antecedentes en Wikipedia

La directora nacional, Jessica Flores, solicitó retirar a la escritora francesa de una publicación de octubre, aunque la institución aclaró que sus libros seguirán disponibles en la Biblioteca de las Mujeres.

La directora nacional de Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), Jessica Flores, solicitó excluir a la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir de una selección de autoras que la institución destacará en octubre, luego de revisar su biografía en Wikipedia.

La petición fue realizada mediante un correo institucional, en el que adjuntó información sobre una antigua acusación contra la intelectual, cuyos antecedentes judiciales no han sido acreditados.

En el mensaje, Flores manifestó su preocupación por la selección de autoras y pidió modificar el listado que se difundirá a través de la Biblioteca de las Mujeres.

“Debo manifestar mi preocupación respecto a las autoras que seleccionaron para destacar en el mes de octubre, al realizar al azar una revisión de la bibliografía de una de ellas, me encuentro con esto”, escribió, antes de incorporar el texto publicado en la enciclopedia digital.

El fragmento citado aludía al término de la carrera docente de De Beauvoir en 1943, luego de que se le revocara la licencia para enseñar tras una acusación de corrupción de menores relacionada con una alumna de 17 años.

A partir de esos antecedentes, la directora solicitó formalmente excluirla de la publicación y pidió incorporar información bibliográfica de otras escritoras. “Agradeceré adjuntar la bibliografía de cada una de las autoras que desean destacar. Eliminar Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir de las autoras que Prodemu desea destacar”, pidió.

Desde la institución aclararon que la decisión se limita a una publicación para redes sociales y que no implica retirar los libros de la autora ni desconocer su trayectoria intelectual.

“La decisión adoptada no significa desconocer la relevancia intelectual, filosófica e histórica de Simone de Beauvoir, ni mucho menos censurar su obra. Sus libros continúan disponibles en la biblioteca de Prodemu y pueden ser consultados normalmente. Aquí no se ha retirado un libro, prohibido una autora ni impedido el acceso a sus ideas, si no que se ha decidido no incluirla en un reel sobre autoras francesas para las redes sociales de la Biblioteca de las Mujeres”, señalaron.

Asimismo, Prodemu sostuvo que la escritora ya había sido mencionada anteriormente en sus plataformas digitales, tanto por el aniversario de su nacimiento como en publicaciones dedicadas a su obra.

En ese sentido, la entidad defendió que la decisión responde a una intención de diversificar los contenidos y ampliar la presencia de otras autoras en sus redes sociales.

Debido a lo anterior, desde la institución recalcaron que uno de sus objetivos es dar mayor visibilidad a las escritoras disponibles en su catálogo, especialmente a las chilenas.

Para finalizar el comunicado, señalaron que “lo que se les ha solicitado desde el inicio a las encargadas de la biblioteca es que se le saque más lustre al catálogo que tenemos y se incorpore a más autoras, sobre todo chilenas, y no se esté destacando a las mismas de siempre”.