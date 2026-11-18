El programa convocó a más de 400 estudiantes de distintas regiones del país. De ellos, 60 participaron en una etapa formativa y 26 accedieron a mentorías personalizadas con profesionales de la compañía.

SQM culminó una nueva edición de SQMentors, su programa de formación y mentoría, que busca acercar a estudiantes universitarios al mundo laboral y entregarles herramientas para proyectar su futuro profesional.

La iniciativa convocó a más de 400 estudiantes, de los cuales 60 fueron seleccionados para recibir formación en liderazgo, comunicación efectiva, educación financiera y planificación de carrera. Finalmente, un total de 26 jóvenes de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Santiago accedieron a mentorías personalizadas con profesionales de SQM.

“Estamos muy contentos de cerrar una nueva edición de SQMentors, donde tuvimos una amplia participación. Es un reflejo del talento que existe en las distintas regiones del país y de nuestro compromiso con abrir espacios de aprendizaje y desarrollo para las nuevas generaciones. Como compañía tenemos la responsabilidad de acercar oportunidades reales a las y los jóvenes”, afirmó Rodrigo Jasen, vicepresidente Personas y Cultura en SQM.

Experiencias que impulsan el desarrollo profesional

A través de encuentros y sesiones personalizadas, los estudiantes pudieron conocer de primera fuente cómo funciona la industria, intercambiar experiencias con profesionales y fortalecer habilidades útiles para su futuro laboral.

Nicole Barria, es estudiante de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Antofagasta y una de las participantes del programa. En su experiencia, este destaca por sobre otros en los que ha participado, declarando que, recibió “mentoría muy personalizada” y que “gracias a mi mentora, hoy me puedo enfrentar a una entrevista de trabajo y siento más confianza frente al mundo laboral . Pude conocer su trabajo y me ayudó a perfeccionar mi LinkedIn, a hacer mejores conexiones y a reforzar mis habilidades blandas. Me siento muy agradecida de haber sido parte”.

Desde el lado de quienes guiaron el proceso, Paula Alvarado, geóloga senior de Exploraciones Metálicas en SQM, acompañó a una estudiante de su misma área profesional. “Para mí lo más importante era generar cercanía. Tuvimos sesiones online y presenciales, muy planificadas, sin correr contra el reloj y siempre con tiempo para sus preguntas. Como empresa, es muy importante que nos preocupemos de ayudar y guiar a los jóvenes que van a trabajar en la industria. Fue una experiencia muy enriquecedora”, destacó.

Talento de todo Chile, cerca de la industria

El programa también reafirmó su alcance nacional: 36 de los 60 participantes de la primera etapa y 16 de los 26 que llegaron a la fase final provienen de regiones, fortaleciendo el vínculo entre SQM y los futuros profesionales de distintos puntos del país.

Johan Mercado, estudiante de Ingeniería en Minas en Inacap Iquique, valoró la oportunidad de conocer la industria a través de su mentor: “Fue una experiencia muy buena. Mi mentor me enseñó demasiado: me explicó cómo funciona SQM, cómo es el ambiente laboral y la realidad del trabajo. Antes del programa no sabía bien hacia dónde ir, tenía muchas opciones, y la mentoría ayudó a que me diera cuenta de en qué puedo ser bueno y a centrarme pensando en el futuro”.

Por su parte, Matías Urrutia, estudiante de Ingeniería Civil Química en la Universidad de Chile, comentó: “En SQMentors aprendí sobre todo a conocerme más a mí mismo, a identificar mis fortalezas y debilidades. Pude venir a SQM y mi mentor tenía preparadas sesiones para enriquecer la conversación, con lo que se creó un ambiente de confianza en el que aprendimos mutuamente. Conocer de cerca su trayectoria me inspiró para definir cuál podría ser mi camino laboral”.

Con esta tercera edición, SQM reafirma su compromiso con la formación de nuevos talentos, generando instancias para que estudiantes de distintas carreras y regiones conozcan la industria, compartan experiencias con sus profesionales y cuenten con más herramientas para su desarrollo.