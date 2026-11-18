“China y Chile pueden hacer mucho para promover el multilateralismo y el libre comercio, tanto en la región de Asia-Pacífico como en el mundo”, valoró Niu Qingbao.

OFICINA DEL PRESIDENTE.

Como “muy positiva y significativa” calificó el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, la reunión que mantuvieron en Shenzhen los presidentes de ambos países, Xi Jinping y José Antonio Kast, respectivamente.

El diplomático del gigante asiático destacó que este primer encuentro entre los dos presidentes “les dio una gran oportunidad para conocerse mejor“.

Al respecto, recalcó que aquello se concretó “no solamente respecto de sus respectivos países y posiciones políticas, sino también en el plano personal”.

Además, el embajador manifestó que el encuentro entre Xi Jinping y José Antonio Kast “permitió reafirmar la buena relación entre ambos países“.

En esa línea, añadió que la cita también “representa una orientación para el futuro, en cuanto a cómo nuestros países pueden trabajar juntos por el bien de sus pueblos y de la comunidad de Asia-Pacífico”.

“China y Chile pueden hacer mucho para promover el multilateralismo y el libre comercio, tanto en la región de Asia-Pacífico como en el mundo. Por eso, este encuentro entre ambos presidentes fue muy importante”, dijo Niu Qingbao en declaraciones que recogió La Tercera.

Kast y Xi Jinping no abordaron el Tratado de Alta Mar

Pese a que la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para instalar en Valparaíso la Secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ) compite con la propuesta de la ciudad china, de Xiamen, José Antonio Kast y Xi Jinping no abordaron el tema durante su encuentro.

Cuando se le consultó por el asunto al embajador, solo se limitó a señalar que “los dos presidentes tuvieron una conversación muy positiva sobre las relaciones bilaterales y sobre lo que podemos hacer juntos en el futuro, en el marco de la cooperación Asia-Pacífico”.