La minería cayó un 14,7% anual y acumuló su quinto trimestre consecutivo con bajas en doce meses, según precisó el instituto emisor.

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Marcado por el retroceso de la minería, el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó 1,1% durante el tercer trimestre de 2026 en comparación con igual período del año anterior, de acuerdo con lo que informó este miércoles el Banco Central en su informe de Cuentas Nacionales.

Según el reporte del instituto emisor, esta cifra marca una caída de tres décimas mayor a la que había anticipado el cierre premilimar del Imacec, que mencionaba un retroceso de 0,8%.

Al explicar el resultado del PIB en este período, el Banco Central apuntó a “una menor inversión, efecto que fue atenuado por un incremento en el consumo de hogares y gobierno“.

Minería marca caída del PIB en el tercer trimestre

En tanto, desde el punto de vista de la producción, la contracción del PIB la marcó especialmente la minería, en particular, las menores ventas de cobre al exterior.

De acuerdo con lo detallado por el Central en su informe, la minería retrocedió 14,7% anual y acumuló su quinto trimestre consecutivo con bajas en doce meses, mientras que en la serie desestacionalizada, la actividad minera cayó 12,9% respecto del trimestre anterior.

Además, al descontar los efectos estacionales, el PIB “exhibió una desaceleración en el tercer trimestre respecto del anterior“.

En materia de inversión, la formación bruta de capital cayó 7,4%, mientras que su componente de formación bruta de capital fijo (FBCF) retrocedió 6,7%, afectado principalmente por una menor inversión en maquinaria y equipos y, en menor medida, por la construcción y otras obras.

Respecto del gasto, la demanda interna mostró una caída, a pesar del comportamiento positivo del consumo, que aumentó 0,7%, impulsado principalmente por las compras de bienes no durables, con un mayor desembolso en alimentos y vestuario.

Otros ítems que contribuyeron positivamente son bienes durables, donde destacaron los teléfonos móviles y electrodomésticos, y los servicios, en los que sobresalió el gasto en salud.

Los mencionados avances se contrarrestaron con los menores desembolsos en restaurantes, hoteles, esparcimiento y transporte.

Por su parte, el consumo del Gobierno, creció 2,1%, principalmente por el mayor gasto que concretó en materia de salud.

El Banco Central detalló que en educación se registró una disminución, la que atribuyó a la “suspensión parcial de clases por condiciones climáticas adversas que afectaron a algunas regiones del país“.

Sobre el comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron 0,6%, mientras que las importaciones retrocedieron 0,4%, con un efecto neto nulo sobre la actividad económica.