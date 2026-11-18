“Dejo un recambio real”, afirmó Córdova tras el último duelo ante Colombia. ¿Es tan así? Los nombres que han irrumpido en la selección y los pobres números que registra la selección bajo la conducción interina.

La Roja cerró el 2026 con un opaco empate sin goles ante Colombia en el Estadio Monumental, cuyo encuentro volvió a poner a Nicolás Córdova en el centro de las críticas, considerando que son más de 16 meses los que lleva al mando de la selección.

Con técnico interino y a la espera de que se defina la nueva mesa directiva de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), el Equipo de Todos ha registrado siete derrotas, cinco victorias y dos empates.

El primer duelo que dirigió Córdova fue en noviembre de 2023, luego de la renuncia de Eduardo Berizzo. En este marco, La Roja cayó frente a Ecuador en Quito en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Su regreso fue al final de aquel proceso. Tras el despido de Ricardo Gareca, el actual DT de Chile asumió la responsabilidad en los dos últimos partidos. En septiembre de 2025, la selección cayó ante Brasil por 3-0 e igualó con Uruguay en el Estadio Nacional. De esta forma, el conjunto nacional no anotó en ningún duelo oficial con Córdova en la banca.

A pesar de que Chile no clasificó a la Copa del Mundo, cerró el año con buenas sensaciones, tras imponerse sobre Rusia y Perú.

En marzo de 2026, la Selección Chilena jugó con dos selecciones mundialistas: venció a Cabo Verde y después fue goleado por Nueva Zelanda.

Los siguientes desafíos llegaron en junio: La Roja perdió frente a Portugal y le ganó a República Democrática del Congo.

Durante septiembre y octubre, Chile se midió ante los tres anfitriones del pasado Mundial. Cayó frente a Canadá y Estados Unidos y venció a México

Finalmente, sumó una derrota ante Colombia en Cali, donde no sumaron remates al arco y empató ante el mismo rival en Santiago, cerrando una fecha FIFA sin festejar goles.

Con ello, Nicolás Córdova registra un rendimiento de 40,5%, con 16 goles anotados y 20 recibidos.

“Dejo un recambio real”

“Dejo un recambio real con varios jugadores nuevos. Hay unos que están debutando y otros se están consolidando en sus posiciones. Lo que dejamos es un abanico más grande de jugadores y eso es súper importante para el técnico que esté presente el próximo año”, afirmó el DT tras el empate contra Colombia.

¿Es tan así? Durante su estadía en la banca de la selección, Córdova hizo debutar a 18 jugadores: Lawrence Vigouroux, Ian Garguez, Francisco Salinas, Felipe Faúndez, Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Iván Román, Thoma Coulombe, Vicente Pizarro, Lautaro Millán, Agustín Arce, César Pérez, Nils Reichmuth, Matías Sepúlveda, Maximiliano Gutiérrez, Leandro Hernández, Benjamín Chandía y Emiliano Ramos.

De ellos, ¿Quiénes realmente han irrumpido en la selección? De forma indiscutida, Vigouroux se ha ganado el arco de La Roja. Si bien había sido parte de procesos anteriores, solamente había registrado suplencias.

Córdova le dio la oportunidad y el arquero respondió y se consolidó, siendo uno de los pocos que se ganó la camiseta. Otro nombre interesante es el de Maxi Gutiérrez, quien a los 22 años ya lleva 4 goles con la selección.

Más atrás aparecen figuras como Román, Villagra, Ulloa y Arce, quienes se han posicionado como buenas alternativas de cara al próximo proceso mundialista.

El resto de los nombre que suelen componer el equipo titular ya venían siendo considerados en procesos anteriores, tales como Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Darío Osorio y Gonzalo Tapia, entre otros.

Ahora, la duda está en si estos fueron los últimos partidos de Córdova, quien también podría aparecer en la banca en marzo de 2027. Esto, debido a que aún no se tiene certeza con respecto a quién encabezará la próxima directiva.

Estos son todos los resultados de la era Nicolás Córdova: