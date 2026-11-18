Aunque el Minsal atribuyó la producción a ilustradores y animadores, la oferta de la agencia contempla $20 millones para un servicio de postproducción que contempla IA generativa.

El pasado viernes, el Ministerio de Salud lanzó una campaña contra el tabaco que alertaba especialmente de los riesgos de fumar o vapear para los jóvenes. Sin embargo, la estética de la campaña, similar a las animaciones realizadas contra la inteligencia artificial (IA), desató críticas tanto por la manera en que se presentó el mensaje como por su costo de $120 millones.

La primera pieza audiovisual muestra a un pulmón animado, oficiando de maestro de ceremonias en un circo e interpelando al público por su disposición a fumar, cuando este hábito implica riesgos para la salud.

Este miércoles, el Minsal viralizó otro video con una animación de un ser envejecido que intenta usar productos de cuidado para la piel. “Inviertes en el mejor skincare pero sigues fumando o vapeando. Tenemos malas noticias: estás botando tu plata a la basura”, cuestiona el mensaje que acompaña al video.

El costo de la campaña y el uso de IA

Según dijo el Minsal a The Clinic, el video “fue realizado por una productora audiovisual chilena con utilización de ilustradores y animadores en técnica mixta 3D, mientras que la canción estuvo a cargo de una productora musical, que usó cantantes”.

También detallaron que más de la mitad del valor de la campaña (el 55,5%, descontando el IVA) se utilizó para financiar la difusión en medios de comunicación y plataformas digitales; un 32,5% se destinó a producción, traducciones a mapudungun y creole, derechos, merchandising y el resto a la comisión de la agencia FRI Spa.

Respecto del uso de IA, la propia agencia reconoce en su oferta, disponible en Mercado Público, que destinó parte del presupuesto —unos $20 millones— a un servicio de postproducción audiovisual que contempla el uso de IA generativa.

De hecho, FRI advierte que esta tecnología presenta limitaciones para controlar movimientos, expresiones y ángulos de cámara, además de posibles inconsistencias en la apariencia de personajes entre escenas. Esto explicaría, por ejemplo, la aparición de más dedos de algunos personajes entre un fotograma y otro. Sin embargo, el documento no precisa qué partes del comercial se realizaron con esta tecnología ni permite establecer que todo el comercial haya sido generado con IA.