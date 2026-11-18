“Queremos seguir trabajando juntos para proteger a nuestros ciudadanos y generar más oportunidades para ambos países”, manifestó el presidente chileno.

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Como parte de la agenda de la gira internacional que lo llevó a China, el Presidente José Antonio Kast participó este miércoles en un almuerzo con la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, ocasión en la que abordaron diversos temas de interés bilateral.

El encuentro entre ambos jefes de Estado se produjo en el marco de su participación en las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La cita bilateral con Keiko Fujimori se produjo luego de que Kast tomó parte en la ceremonia en la que se lanzó la temporada de cerezas en China, ocasión en la que el presidente destacó que “ahora hay cerca de 250.000 personas trabajando en Chile en esta cosecha”.

El encuentro bilateral que reunió a Kast y Keiko Fujimori

El mismo Presidente José Antonio Kast informó de los temas que abordó durante el amuerzo que compartió con su similar peruana, Keiko Fujimori.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario chileno detalló que “me reuní con Keiko Fujimori para profundizar las relaciones comerciales entre Chile y Perú y ampliar las oportunidades de inversión“.

“Abordamos la realización de un Gabinete Binacional en 2027 para avanzar en compromisos concretos, además de la cooperación frente al fenómeno de El Niño en prevención, alerta temprana y gestión de desastres“, añadió en su posteo.

En la parte final de su mensaje, planteó que “queremos seguir trabajando juntos para proteger a nuestros ciudadanos y generar más oportunidades para ambos países“.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, indicó que “hemos sostenido una muy buena reunión con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, en la que reafirmamos que Chile y Perú no solo somos vecinos, sino que somos socios“.

“Conversamos sobre cómo profundizar nuestras relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de inversión que queremos crear más trabajo para los chilenos”, añadió el canciller chileno.

Además de su cita con Keiko Fujimori, José Antonio Kast se reunió este miércoles con el Primer Ministro de Singapur, Lawrence Wong, y con el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee Ka-Chiu.