El temor a sobreendeudarse hace que muchas personas eviten el uso de la tarjeta de crédito en su día a día, limitándose de forma exclusiva al dinero en efectivo o a la tarjeta de débito.
Actualmente más de 4 millones de personas mantienen deudas impagas en Chile, según el informe USS-Equifax. Al adoptar esta postura, se ignoran los beneficios de una tarjeta de crédito que, administrados con orden y responsabilidad, pueden optimizar el presupuesto personal.
Rompiendo mitos: ¿por qué le tememos a la tarjeta de crédito?
El mito más común es asociar automáticamente el crédito con deudas impagables o gastos descontrolados. Esta percepción surge al confundir el instrumento financiero con una extensión artificial del sueldo.
Cuando se comprende que una tarjeta de crédito funciona en realidad como un préstamo a corto plazo, que si se salda puntualmente no genera intereses, la perspectiva cambia radicalmente.
Lejos de ser una trampa económica, utilizar este medio de pago de forma responsable permite acceder a resguardos legales ante compras online, seguros de protección y retornos económicos que el débito no contempla.
Los beneficios de una tarjeta de crédito que puedes estar perdiendo
Utilizar la tarjeta de crédito abre la puerta a ventajas directas diseñadas para cuidar tu presupuesto. Entre los mejores beneficios tarjetas de crédito disponibles hoy están:
- Cashback o devolución de dinero: las entidades bancarias han comenzado a implementar programas de lealtad con los que reintegran un porcentaje de tus compras en ciertos rubros (como supermercados, bencina o farmacias) a tu cuenta en forma de saldo a favor o puntos canjeables.
- Cuotas sin interés: es una herramienta clave para comprar bienes de alta durabilidad, como electrónica y línea blanca, o para enfrentar emergencias sin desbalancear tu liquidez mensual, fraccionando el costo sin cargos adicionales.
- Descuentos exclusivos y alianzas comerciales: promociones en gastronomía, entretenimiento y vestuario que se aplican de forma exclusiva al pagar con tarjetas determinadas.
- Acumulación de millas: cada consumo diario se traduce en kilómetros para volar o acceder a salones VIP en aeropuertos.
Consejos prácticos para perderle el miedo y usar el crédito a tu favor
Perderle el temor a usar la tarjeta de crédito requiere adoptar hábitos sencillos pero estrictos que potencian una salud económica impecable:
- Trátala como una extensión de tu débito: nunca gastes más de lo que tienes en tu cuenta corriente o presupuesto mensual asignado, aunque tengas más cupo. Si no tienes el fondo para pagarlo a fin de mes, evita la compra.
- Automatiza el pago: configurar el pago total de la deuda de manera automática evita que lo olvides, así no te expones a multas por mora o cobros de intereses.
- Centraliza tus gastos fijos: paga cuentas de servicios básicos o suscripciones recurrentes con la tarjeta y págala de inmediato; esto genera un historial financiero impecable y acumula beneficios sin alterar tus hábitos de consumo.
Aprender a gestionar los mejores beneficios tarjetas de crédito te permite transitar desde el rol de un consumidor tradicional a uno estratégico, exprimiendo cada ventaja del sistema sin caer en la morosidad.