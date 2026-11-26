Aprende a superar el miedo al crédito y descubre cómo utilizar una tarjeta de forma responsable te permite acceder a cashback, descuentos exclusivos y acumulación de millas en tu día a día.

El temor a sobreendeudarse hace que muchas personas eviten el uso de la tarjeta de crédito en su día a día, limitándose de forma exclusiva al dinero en efectivo o a la tarjeta de débito.

Actualmente más de 4 millones de personas mantienen deudas impagas en Chile, según el informe USS-Equifax. Al adoptar esta postura, se ignoran los beneficios de una tarjeta de crédito que, administrados con orden y responsabilidad, pueden optimizar el presupuesto personal.

Rompiendo mitos: ¿por qué le tememos a la tarjeta de crédito?

El mito más común es asociar automáticamente el crédito con deudas impagables o gastos descontrolados. Esta percepción surge al confundir el instrumento financiero con una extensión artificial del sueldo.

Cuando se comprende que una tarjeta de crédito funciona en realidad como un préstamo a corto plazo, que si se salda puntualmente no genera intereses, la perspectiva cambia radicalmente.

Lejos de ser una trampa económica, utilizar este medio de pago de forma responsable permite acceder a resguardos legales ante compras online, seguros de protección y retornos económicos que el débito no contempla.

Los beneficios de una tarjeta de crédito que puedes estar perdiendo

Utilizar la tarjeta de crédito abre la puerta a ventajas directas diseñadas para cuidar tu presupuesto. Entre los mejores beneficios tarjetas de crédito disponibles hoy están:

Cashback o devolución de dinero: las entidades bancarias han comenzado a implementar programas de lealtad con los que reintegran un porcentaje de tus compras en ciertos rubros (como supermercados, bencina o farmacias) a tu cuenta en forma de saldo a favor o puntos canjeables.

las entidades bancarias han comenzado a implementar programas de lealtad con los que reintegran un porcentaje de tus compras en ciertos rubros (como supermercados, bencina o farmacias) a tu cuenta en forma de saldo a favor o puntos canjeables. Cuotas sin interés: es una herramienta clave para comprar bienes de alta durabilidad, como electrónica y línea blanca, o para enfrentar emergencias sin desbalancear tu liquidez mensual, fraccionando el costo sin cargos adicionales.

es una herramienta clave para comprar bienes de alta durabilidad, como electrónica y línea blanca, o para enfrentar emergencias sin desbalancear tu liquidez mensual, fraccionando el costo sin cargos adicionales. Descuentos exclusivos y alianzas comerciales: promociones en gastronomía, entretenimiento y vestuario que se aplican de forma exclusiva al pagar con tarjetas determinadas.

promociones en gastronomía, entretenimiento y vestuario que se aplican de forma exclusiva al pagar con tarjetas determinadas. Acumulación de millas: cada consumo diario se traduce en kilómetros para volar o acceder a salones VIP en aeropuertos.

Consejos prácticos para perderle el miedo y usar el crédito a tu favor

Perderle el temor a usar la tarjeta de crédito requiere adoptar hábitos sencillos pero estrictos que potencian una salud económica impecable:

Trátala como una extensión de tu débito: nunca gastes más de lo que tienes en tu cuenta corriente o presupuesto mensual asignado, aunque tengas más cupo. Si no tienes el fondo para pagarlo a fin de mes, evita la compra. Automatiza el pago: configurar el pago total de la deuda de manera automática evita que lo olvides, así no te expones a multas por mora o cobros de intereses. Centraliza tus gastos fijos: paga cuentas de servicios básicos o suscripciones recurrentes con la tarjeta y págala de inmediato; esto genera un historial financiero impecable y acumula beneficios sin alterar tus hábitos de consumo.

Aprender a gestionar los mejores beneficios tarjetas de crédito te permite transitar desde el rol de un consumidor tradicional a uno estratégico, exprimiendo cada ventaja del sistema sin caer en la morosidad.