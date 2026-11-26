La mujer había denunciado previamente hechos de violencia intrafamiliar, por lo que en septiembre se decretó una prohibición de acercamiento

El fiscal nacional, Ángel Valencia, calificó como una situación “muy excepcional” el femicidio de una mujer de 31 años ocurrido en Villa Alemana, cuyo presunto autor mantenía una prohibición de acercamiento vigente respecto de la víctima.

La autoridad abordó el caso y sostuvo que la investigación deberá establecer qué falló en el sistema de protección que debía resguardar a la mujer.

Valencia reacciona a brutal femicidio en Villa Alemana

“Me parece que lo que falló es uno de los elementos que tiene que establecerse en el contexto de la investigación. Pero sí insistir en algo que traté de mencionar: este tipo de fallas son muy excepcionales, son muy extraordinarias”, señaló Valencia.

En esa línea, afirmó que el asesinato de una mujer que contaba con medidas cautelares de protección no representa el funcionamiento habitual del sistema.

El crimen ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando el imputado habría ingresado al departamento de su expareja y la habría asesinado mediante asfixia por sofocación.

La mujer había denunciado previamente hechos de violencia intrafamiliar, por lo que en septiembre se decretó una prohibición de acercamiento. En el mismo inmueble, el sujeto también habría agredido física y sexualmente a la madre de la víctima, de 53 años, quien sobrevivió al ataque.

El hombre, identificado como Andre Matías Basáez Ugalde, de 24 años, fue detenido el miércoles y formalizado este jueves por seis delitos, entre ellos femicidio íntimo consumado, femicidio frustrado, violación, amenazas, desacato y filmación sin consentimiento, por lo que el tribunal decretó su prisión preventiva.

Además, el fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, informó que el imputado dejó una carta manuscrita en la que confesaba el asesinato de su expareja y manifestaba que también quería matar a su exsuegra.

Respecto del funcionamiento de las medidas de protección, Valencia sostuvo que el principal problema sigue siendo la falta de denuncias por parte de las víctimas. “El 20% de las víctimas son víctimas que denunciaron, El 80% no denunció. Ese 20% de víctimas, por supuesto, es un porcentaje muy pequeñito respecto al total de víctimas que sí denuncian, respecto a las cuales sí se decretan medidas de protección y que no han sido víctimas de femicidios”.

Asimismo, insistió en que el caso de Villa Alemana corresponde a una excepción que debe ser examinada para determinar las circunstancias que permitieron que el crimen se concretara.