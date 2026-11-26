“Lamentablemente, cuando uno entrega un premio, hace injusticia con todas aquellas personas a las que no se les da“, cerró Undurraga.

AGENCIA UNO

Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, salió al paso de las críticas surgidas por la no entrega del Premio Nacional de las Artes a Delfina Guzmán en vida, cuestión que incluso fue cuestionada por el ex presidente Gabriel Boric.

El secretario de Estado fue consultado sobre las razones por las que la reconocida actriz no fue galardonada en entrevista en radio Universo, apuntando que “Chile, en eso, es muy descuidado y desprolijo. Tenemos dos premios Nobel a los que no se le entregó el Premio Nacional antes del Nobel, sino que posteriormente”.

“Cuando uno tiene que otorgar un premio, lamentablemente deja afuera a mucha gente que por cierto se lo merece”, planteó Undurraga, quien dejó en claro que aunque Delfina Guzmán no recibió el Premio Nacional, “lo que vimos antes de ayer, ayer y, por cierto, hoy día, son los reconocimientos más importantes, que es el del pueblo de Chile”.

Ante esta situación, el ministro de las Culturas fue requerido sobre la posibilidad de otorgar el Premio Nacional de las Artes a Guzmán de manera póstuma, reconociendo que “no existe una figura como esa” y que “están consultando”, pero recalcó que ello “no significa prometer algo”.

“Como ella, mucha otra gente que ha pasado por el mundo de la cultura, por cierto, se lo merecen. Incluso gente que no ha tenido la relevancia popular que ha tenido Delfina en las tablas, en las artes plásticas, en la música, también se lo puede merecer. Lamentablemente, cuando uno entrega un premio, hace injusticia con todas aquellas personas a las que no se les da“, cerró Undurraga.