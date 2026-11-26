La Región de Valparaíso registrará las temperaturas más altas, con máximas que podrían llegar a los 34°C en sectores de la precordillera y los valles precordilleranos.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) amplió a seis regiones el aviso por altas temperaturas que afectará al país durante los próximos días.

La actualización considera zonas de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 34°C.

El fenómeno comenzará durante la tarde de este jueves 26 de noviembre y se mantendrá, dependiendo del sector, hasta el lunes 30.

Meteorología amplía a seis regiones aviso por altas temperaturas

De acuerdo con el organismo, las altas temperaturas estarán asociadas a una condición sinóptica de dorsal en altura.

En la Región Metropolitana, por ejemplo, se esperan máximas de entre 31°C y 33°C en los valles, mientras que en la precordillera los registros podrían fluctuar entre 30°C y 32°C. En tanto, en la precordillera y los valles precordilleranos de Valparaíso se pronostican temperaturas de hasta 34°C.

En O’Higgins, las máximas oscilarán entre 30°C y 32°C en los valles y la precordillera. Por su parte, en el Maule, Ñuble y Biobío se esperan registros de hasta 32°C en sectores interiores. Sin embargo, el litoral tendrá temperaturas más moderadas, con máximas que en algunos puntos no superarán los 25°C.

El aviso se extenderá hasta el sábado 28 en Valparaíso, la Región Metropolitana, O’Higgins y Biobío, mientras que en el Maule y Ñuble continuará vigente hasta el lunes 30.

Cabe recordar que, según la DMC, este tipo de aviso se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos de severidad moderada que pueden representar riesgos para la población, por lo que se recomienda mantenerse informados y tomar precauciones ante la exposición prolongada al calor.







