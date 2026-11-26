“Nosotros tomamos decisiones, hemos hecho análisis y la autocrítica interna, tenemos la disposición a resolver nuestros problemas y será público cuando lo estimemos”, agregó el legislador.

AGENCIA UNO

El senador Gastón Saavedra sorprendió a todos y apuntó que Juan Luis Castro tendrá que dejar de ser jefe de la bancada del Socialismo Democrático en la Cámara Alta, tras la polémica generada por el Caso Firmas.

La figura de Castro está cuestionada tras retirar los permisos constitucionales de sus pares Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (IND-PPD), durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, cuando ambos se encontraban en la gira presidencial en Asia.

En vista de la polémica, el propio senador Juan Luis Castro pidió disculpas públicas a Espinoza y Órdenes, lo que aquietó las aguas, ya que desde el PPD pidieron su salida como jefe del comité, entre otras medidas.

Ante esto, el senador Saavedra indicó en radio 13c que “es una situación mala, evidentemente afecta la imagen y eso significa que va a haber que hacer algunos cambios que ya vienen, sobre todo en la bancada”.

“Nosotros tomamos decisiones, hemos hecho análisis y la autocrítica interna, tenemos la disposición a resolver nuestros problemas y será público cuando lo estimemos”, agregó.

Sobre la situación de Castro, Gastón Saavedra “entendemos que no puede continuar Juan Luis a la cabeza de esto, esto es una decisión tomada y lo resolveremos lo antes posible para que esta situación se zanje ahí para que no tengamos dificultades”.