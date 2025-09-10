La pista que descubrió la NASA que podría dar señales de vida en el pasado de Marte y su implicancia

La muestra contiene compuestos y patrones minerales que en la Tierra se asocian con vida microbiana, marcando un precedente para Marte.

Una muestra de roca recolectada por el rover Perseverance en Marte podría conservar evidencia de vida microbiana del pasado, según un estudio publicado este miércoles en la revista Nature, el cual fue calificado por la NASA como uno de los más prometedores hasta ahora en la búsqueda de vida extraterrestre.

El hallazgo fue realizado en una roca llamada Cheyava Falls, ubicada en el antiguo lecho de un río seco dentro del cráter Jezero.

La muestra, denominada Sapphire Canyon, fue recolectada en 2024 y contiene lo que los científicos llaman una posible biofirma, es decir, una señal que podría tener un origen biológico, aunque aún se necesitan más estudios para confirmarlo.

“Este hallazgo de Perseverance (…) es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte“, afirmó el administrador interino de la NASA, Sean Duffy. “La identificación de una posible biofirma en el planeta rojo es un descubrimiento revolucionario”.

La roca fue analizada por los instrumentos científicos del rover, que detectaron compuestos como carbono orgánico, azufre, fósforo, hierro oxidado y minerales como vivianita y greigita, ambos asociados en la Tierra con ambientes donde hay vida microbiana o materia orgánica en descomposición.

“Con la publicación de este resultado evaluado por pares, la NASA pone estos datos a disposición de la comunidad científica para su posterior estudio a fin de confirmar o refutar su potencial biológico”, señaló Nicky Fox, administradora asociada de la agencia.

Lo sorprendente, según los científicos, es que se trata de algunas de las rocas sedimentarias más jóvenes examinadas por la misión, lo que sugiere que Marte pudo haber sido habitable más recientemente de lo que se pensaba en un inicio.

Aunque los resultados son prometedores, la NASA advierte que aún no es posible descartar por completo explicaciones no biológicas. “Las aseveraciones astrobiológicas, particularmente las afirmaciones relacionadas con el posible descubrimiento de vida extraterrestre del pasado, requieren una extraordinaria cantidad de evidencia“, dijo Katie Stack Morgan, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la organización espacial.

Perseverance ha recolectado 27 muestras desde su llegada a Marte en 2021, como parte de su misión para preparar futuras misiones humanas y traer muestras a la Tierra.