FOTOS – Por qué cerró el Puente Los Carros y cómo evitarán que se vuelva a repetir con su restauración

El Consejo Regional Metropolitano (CORE) aprobó por unanimidad el proyecto para restaurar el Puente Los Carros, el que se clausuró en septiembre de 2016 debido a daños estructurales y problemas en sus accesos.

La intervención tendrá un plazo de ejecución de ocho meses y, con el propósito de evitar nuevos deterioros, incluirá la reparación de la estructura metálica y sus anclajes, la reposición de barandas vandalizadas, la sustitución del piso por hormigón liviano y losa colaborante, así como mejoras en los accesos con accesibilidad universal y la instalación de iluminación LED arquitectónica, entre otras mejoras.

La inversión supera los $893 millones y busca revitalizar este icónico puente, cerrado desde hace casi diez años.

Este puente peatonal de hierro fundido cuenta con casi 200 años de historia, ya que fue inaugurado en 1843. Se ubica frente a la calle 21 de Mayo y es uno de los cruces más emblemáticos de Santiago, ya que conecta las riberas norte y sur del río Mapocho, cerca de la estación Cal y Canto.

El proyecto había sido aprobado originalmente en 2020, pero se requirieron ajustes técnicos y nuevas licitaciones, lo que llevó a una reevaluación integral de las obras.

Proyecto conjunto del GORE y la Municipalidad de Santiago

Se trata de un proyecto conjunto entre el GORE y la Municipalidad de Santiago, por lo que el alcalde Mario Desbordes destacó que esta aprobación permitirá reactivar un proyecto largamente esperado: “El municipio invirtió 15 millones de pesos en un informe estructural que confirmó que el puente se puede remodelar y arreglar. En ese contexto, este proyecto es muy importante para nosotros”.

El jefe comunal también resaltó el valor patrimonial del puente y su relevancia en la conectividad peatonal: “No se trata solo de recuperar patrimonio, que ya es relevante. Es un puente monumento histórico, una joya arquitectónica que aporta al barrio y cuya reparación es fundamental. Además, su importancia en conectividad es alta: la conexión entre el Mercado Central, Tirso de Molina y La Vega Central mejorará, dando mayor seguridad a los peatones que transitan por el lugar”.

Por su parte, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, subrayó la relevancia estratégica del proyecto: “Este es un proyecto emblemático, no solo para la comuna de Santiago sino para todo el sector norponiente de la ciudad, en un área tan icónica como La Chimba”.

Orrego agregó que se está trabajando en una mesa de coordinación con los alcaldes de Santiago, Independencia y Recoleta para recuperar integralmente la zona, combatiendo el comercio ilegal, las incivilidades y los delitos.

CORE Metropolitano

CORE Metropolitano

CORE Metropolitano