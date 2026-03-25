Estudio revela por qué consumir alimentos ultraprocesados podría estar vinculado a problemas de fertilidad

Los resultados del trabajo dan a entender que reducir su consumo incrementaría las posibilidades de conseguir un embarazo más rápido.

Investigadores de la Universidad Erasmus de Rotterdam, en los Países Bajos, relacionaron el consumo de alimentos ultraprocesados con problemas de fertilidad en hombres y mujeres.

De acuerdo con el estudio, publicado en la sección Human Reproduction de la Oxford Academy, la ingesta de alimentos ultraprocesados está directamente vinculada con una mayor dificultad para la fecundación en los hombres.

Según los autores del trabajo, lo anterior se debería a la sensibilidad que tienen los espermatozoides respecto de la dieta de cada sujeto.

En la investigación tomaron parte 831 mujeres embarazadas y 651 hombres, todos los cuales completaron un cuestionario en el que describieron su dieta habitual. En el caso de ellos, se concluyó que el 25% de los alimentos que consumían eran de este tipo, mientras que en las mujeres llegó a un 22%.

En los hombres, un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vinculó con un mayor riesgo de baja fertilidad y el paso de más tiempo hasta que se consigue el embarazo.

Así, los resultados del estudio dan a entender que reducir el consumo de alimentos ultraprocesados incrementaría las posibilidades de embarazo.

Alimentos ultraprocesados y desarrollo del embrión

Por otra parte, los investigadores observaron que, en el caso de las mujeres, estos alimentos no inciden en el riesgo de una baja fertilidad ni con el tiempo hasta el embarazo.

Sin embargo, su consumo sí se asoció con un menor desarrollo del embrión y el saco vitelino en la séptima semana de gestación, un período crítico y que se relaciona con un mayor riesgo de aborto espontáneo.

“Estas diferencias en el desarrollo humano temprano fueron pequeñas, pero importantes desde una perspectiva de investigación y a nivel poblacional, ya que demostramos por primera vez que el consumo de alimentos ultraprocesados no solo es importante para la salud de la madre, sino que también puede estar relacionado con el desarrollo de la descendencia“, indicó Celine Lin, una de las autoras del estudio.

Se trata de productos con un alto contenido en sal, grasas saturadas o exceso de azúcar, entre otros aditivos, y la ciencia demostró que su consumo de forma permanente puede conllevar problemas de salud, como obesidad o enfermedades cardiovasculares.