U. de Chile busca donantes de sangre para sostener investigación en vacunas contra cáncer

El laboratorio de Inmunología Antitumoral y Oncobiomed necesitan entre dos y tres donantes semanales para sostener sus experimentos con células del sistema inmune.

El laboratorio de Inmunología Antitumoral de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la biotecnológica Oncobiomed buscan donantes de sangre para sostener su investigación en inmunoterapias oncológicas.

La convocatoria, realizada en alianza con el Banco de Sangre del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, apunta a cualquier persona dispuesta a registrarse en una base de datos de voluntarios. El objetivo operativo es garantizar entre dos y tres donaciones semanales, lo que requiere al menos 40 personas activas.

Las terapias que desarrolla Oncobiomed, spinoff de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile fundada hace más de veinte años a partir de la investigación del Dr. Flavio Salazar, se fabrican a partir de células del sistema inmune extraídas de sangre periférica. Esas células producen mejores resultados experimentales cuando son frescas. Sin un flujo estable, los protocolos deben rediseñarse con menor alcance. La compañía acumula más de 300 pacientes tratados, 14 publicaciones en revistas científicas de alto impacto y patentes concedidas en siete países.

“Los experimentos funcionan mejor con células frescas, recién extraídas y no congeladas; constantemente necesitamos generar ese tipo de células, y a veces estamos faltos de ese material, que se obtiene a través de una donación de sangre”, explicó Cristián Pereda, jefe del laboratorio de Inmunología Antitumoral.

De una donación estándar de 400 a 450 mililitros, el banco entrega al laboratorio una fracción de 40 a 50 mililitros. Esa porción contiene células mononucleares —monocitos, linfocitos y células NK— que los bancos descartan al procesar una donación.

“A nosotros nos entregan una bolsita con cuarenta o cincuenta mililitros de una donación de cuatrocientos cincuenta, y de ahí podemos sacar desde cien hasta quinientos millones de células mononucleares”, señaló Pereda. El equipo las separa según el protocolo de cada tecnología: los monocitos se destinan a generar células dendríticas para TAPCells; los linfocitos y células NK, a otros ensayos.

Oncobiomed y el laboratorio han desarrollado dos inmunoterapias contra tumores de melanoma: TAPCells, vacuna personalizada que genera células dendríticas a partir de los monocitos del propio paciente, y LycellVax, vacuna de lisados celulares combinada con un adyuvante natural derivado de la hemocianina del loco (Concholepas concholepas).

El laboratorio no puede operar con donantes esporádicos. Un experimento con células del sistema inmune toma varios días y se diseña en función del material disponible: si el donante no se presenta, el proceso se reduce o se detiene. “Históricamente hemos trabajado con bancos de sangre, pero eso significa que si pedimos una muestra para tal día, va a depender de si llegaron donantes ese día; no podemos estar a la espera de que lleguen para empezar un experimento”, afirmó Pereda.

