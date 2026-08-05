Minvu analiza reubicación de familias tras inundación de viviendas por lluvias en Angol

El ministro Iván Poduje llegó hasta la zona para revisar las viviendas que fueron construidas en zonas inundables.

AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, aseveró que están analizando la reubicación de las familias de Angol que vieron sus residencias inundadas tras el paso del sistema frontal en la Región de La Araucanía.

Dicha comuna resultó con las mayores afectaciones tras las lluvias que se registran en la zona centro-sur del país, ya que suma 1.127 personas damnificadas, 290 casas con “daño mayor” y 41 con “daño menor”.

Ante este escenario, el ministro Poduje precisó que existen varios casos en Angol “donde seguro hay opciones de relocalización”, ya que estas viviendas fueron construidas en zonas inundables.

Esto, ya que el plano regulador de la ciudad “se hizo hizo después de que las casas estaban construidas. Se definió una zona de riesgo y la Dirección de Obras Hidroeléctricas sacó el año 2026 un informe que confirma dicho riesgo”.

“Entonces tenemos que ver si podemos mitigarlo y si no, vamos a tener que relocalizar las familias”, agregó Iván Poduje.

Consultado sobre las medidas de mitigación de estos riesgos, el titular del Minvu explicó que estos consisten en “la canalización del río, con tajamares, pero si la solución de riesgo se suma al desborde, la solución sería rellenar el terreno y eso no es buena solución, así que en ese caso estaríamos relocalizando, pero esa información la vamos a tener en la tarde”.

Es por ello que están viendo la situación de las viviendas “antes de una próxima lluvia y si la situación está irrecuperable o el costo de arreglarla es muy alto, se da un subsidio de arriendo”.

En tanto, Poduje también precisó que otra opción es que la familia afectada siga viviendo en su casa “hasta esperar un nuevo frente mientras avanzamos con la construcción y en el momento que viene el mal tiempo nuevamente ahí salen con subsidio de arriendo”.