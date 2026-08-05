Seguridad con rango constitucional: la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo anunciada por el presidente Kast

El jefe de Estado espera que la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) sea despachada antes de Navidad.

El presidente José Antonio Kast realizó una cadena nacional para celebrar la aprobación de la megarreforma en el Senado, pero además lanzó de manera oficial la llamada contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

El mandatario explicó que este plan considera mantener el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, para perseguir a las organizaciones criminales.

Además, se considera ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, además de extender la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva “de quien no tiene derecho a estar en Chile”.

El presidente José Antonio Kast puntualizó que “el carabinero, el policía, gendarme o integrante de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa, defendiendo su vida o la de un tercero, no va a ser tratado por la ley como si fuera el delincuente. Una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle ilegalmente podrá ser un delito. Y quien reclute a un niño para que dispare, transporte droga o vigile una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes”.

Uno de los puntos más importantes de esta nueva agenda de seguridad es el envío de un proyecto de reforma constitucional para consagrar que “la seguridad de las personas es un deber del Estado, y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen”.

“He instruido al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que junto al Congreso saquen adelante esta Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el menor tiempo posible”, puntualizó el presidente Kast, declarando que la intención es que sea despachada antes de Navidad.