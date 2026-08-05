Pese a la prohibición de venta a menores, un 33,1% aseguró haber comprado estos productos en comercios establecidos y siete de cada diez accedió a ellos mediante el comercio informal.

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer los resultados de la última Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes (EMTJ), revelando un preocupante incremento en el uso de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de enseñanza media.

Los datos muestran que estos dispositivos ya se posicionan como una de las principales puertas de entrada al consumo de nicotina en adolescentes.

De acuerdo con el informe, cerca de uno de cada tres jóvenes de entre 13 y 15 años afirmó haber utilizado cigarrillos electrónicos al menos una vez en su vida. Además, el 14,8% reconoció haber consumido vapeadores durante los últimos 30 días, una cifra que supera el uso actual de cigarrillos convencionales en este grupo etario.

El estudio también evidenció diferencias por sexo. Las mujeres presentan una mayor prevalencia de consumo tanto de vapeadores como de tabaco tradicional, alcanzando un 26%, mientras que en los hombres la cifra llega al 20%.

Minsal alerta por el vapeo en escolares: 14,8% utilizó cigarrillos electrónicos durante el último mes

Otro de los antecedentes que preocupa a las autoridades es la facilidad con la que los menores acceden a estos productos. Un 33,1% de quienes consumen vapeadores aseguró haberlos adquirido directamente en locales establecidos, pese a que su venta a menores está prohibida. A esto se suma que siete de cada diez los obtuvieron mediante el comercio informal.

Desde el Minsal advirtieron que el atractivo diseño de estos dispositivos, la variedad de sabores y la percepción errónea de que representan una alternativa menos dañina han favorecido su popularidad entre niños y adolescentes.

La ministra de Salud, May Chomali, sostuvo que el escenario obliga a reforzar las medidas de control y fiscalización.

“El cambio en el patrón de consumo que hubo entre cigarrillos habituales a vapeadores nos hace ser mucho más exigentes en términos de algunas políticas públicas. Por un lado, lo que tiene que ver con cómo estamos fiscalizando que se cumpla la política pública y cómo estamos, de una u otra forma, castigando a quienes no cumplen en proteger a nuestros niños”, dijo.

Asimismo, la secretaria de Estado agregó que también se requiere aumentar la percepción de riesgo respecto de estos productos. “Y, por otro lado, qué es lo que nosotros podemos hacer para reducir el consumo de estos vapeadores, aumentando la percepción de riesgo porque, con lo que tenemos actualmente, no estamos incorporando todos los elementos necesarios para que estos vapeadores no sean atractivos a los adolescentes”.

En otra instancia, la autoridad sanitaria expresó su preocupación por el inicio cada vez más temprano del consumo de nicotina entre los jóvenes. “Estamos en una zona de altísimo riesgo para nuestros adolescentes, en términos de que están iniciando el uso de cigarrillos y cigarrillos electrónicos demasiado temprano, lo que predice altísimos riesgos para su salud física y mental en un futuro”.

Frente a estos antecedentes, el Minsal anunció que reforzará las fiscalizaciones en los puntos de venta y continuará impulsando medidas para restringir los aditivos y saborizantes que aumentan el atractivo de los cigarrillos electrónicos entre niños y adolescentes.