Estado de Excepción en zonas críticas: Gobierno evalúa medida para recuperar el control ante el crimen organizado

La medida no implicaría entregar el control a las Fuerzas Armadas, sino que estaría dirigida por Carabineros mediante acuerdos de colaboración con personal militar.

El Gobierno estudia la creación de una nueva modalidad de Estado de Excepción Constitucional que permitiría intervenir sectores específicos afectados por altos niveles de delincuencia, con la coordinación principal de Carabineros y apoyo operativo de las Fuerzas Armadas.

La propuesta fue abordada por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien explicó que el Ejecutivo evalúa aplicar esta herramienta de manera focalizada en determinados barrios o zonas urbanas donde los índices criminales requieran una acción especial.

Según detalló la autoridad, la medida no implicaría entregar el control a las Fuerzas Armadas, sino que estaría dirigida por Carabineros mediante acuerdos de colaboración con personal militar.

“Se está evaluando establecer un nuevo estado de excepción constitucional, focalizado en determinados sectores o barrios en una ciudad, que estarían bajo el mando, no de las Fuerzas Armadas, sino que de Carabineros con convenios de colaboración de las Fuerzas Armadas”, indicó la autoridad.

Alvarado explicó que la aplicación de esta figura dependería de antecedentes objetivos relacionados con la seguridad de cada territorio, considerando indicadores de criminalidad y la necesidad de reforzar la presencia del Estado.

“De acuerdo a ciertos parámetros o indicadores que señalen que es necesario intervenir de una manera más profunda para combatir a la delincuencia, se puede establecer por un periodo de tiempo esa excepción, bajo el mando de Carabineros, con apoyo y colaboración de las Fuerzas Armadas, y que puedan tomar algunas medidas excepcionales de, por ejemplo, restringir la libertad”, agregó..

Dentro del plan de seguridad también se contempla mantener un despliegue policial permanente en 50 barrios identificados como prioritarios por sus niveles de violencia y criminalidad.