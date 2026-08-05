Sernac oficia a Bipay tras reclamos por cobros duplicados e irregulares en transporte público

El organismo ha recibido una serie de reclamos por parte de usuarios de diversas zonas del país.

AGENCIA UNO

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que ofició a Bipay, empresa encargada del sistema de pago digital del transporte público, luego de una serie de reclamos por parte de usuarios en Antofagasta.

El organismo precisó que si bien Bipay inició sus operaciones en Chile en 2019, recién en abril pasado comenzó a funcionar en la Región de Antofagasta, en marcha blanca, y desde entonces, se han recibido cerca de 40 denuncias por cobros irregulares, descuentos duplicados y transacciones no reconocidas en la aplicación.

Desde el Sernac dejaron en claro que esta situación no es primera vez que ocurre durante este 2026, ya que recibieron reclamos similares por hechos ocurridos en La Región de La Araucanía, por lo que activaron una serie de solicitudes al proveedor a nivel nacional.

En el oficio enviado a Bipay, el Sernac pide información respecto al número de reclamos recibidos a nivel nacional a través de sus canales internos y sus propuestas de solución.

A esto se suma el número de consumidores activos que mantienen un medio de pago emitido por la empresa, ya sea a través de tarjeta física y/o cuentas activas Bipay Wallet, junto con información respecto a los canales de atención para el bloqueo de tarjetas ante robos o pérdidas.

Finalmente, se les pidió responder sobre las medidas de mitigación comprometidas por los hechos ocurridos en La Araucanía.