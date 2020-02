Desgarrador discurso de madre de víctima de femicidio en México: “¡La que no quiera quemar todo, que no nos estorbe!”

“Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme, y la que no, que no nos estorbe”, es parte del desgarrador discurso de Yesenia Zamudio, quien perdió a su hija víctima de femicidio en México.

“¡Antes que asesinaran a mi hija, han matado a muchas. Pero ya no, señores, se acabó. Ya rompimos el silencio y no les permitiremos que hagan un circo con nuestro dolor, y si van hablar, hablen de todas. Exijo justicia, por mi hija y por todas las que no están!”, se ve en video gritar a Yesenia.

En 2016, María de Jesús Jaime Zamudio fue arrojada por una ventana desde el quinto piso de un edificio en Ciudad de México por un profesor del Instituto Politécnico Nacional con el que mantenía una relación. Tenía 19 años y estudiaba Ingeniería.

Desde entonces su madre, Yesenia Zamudio, no ha dejado de exigir justicia para su hija.

El mensaje de Yesenia Zamudio ha dado la vuelta al mundo y fue grabado en una manifestación por el femicidio de Ingrid Escamilla el pasado 15 de febrero, afuera del edificio donde fue brutalmente asesinada, un mes después del cuarto aniversario de la muerte de su hija, María Jesús.

Luego de la difusión en medios de comunicación de las imágenes del cuerpo destrozado de Escamilla y la muerte de Fátima, una niña de siete años que fue encontrada en una bolsa de basura, diversas manifestaciones se han registrado en ciudades mexicanas, las que han generado en violentos disturbios, situación que ha sido el foco de las críticas por parte del Gobierno, sin pronunciarse de manera concreta sobre los femicidios.

Tras una lucha de cuatro años, Yesenia Zamudio, aún busca que el caso no sea tratado como suicidio, sino que se demuestre que ocurrió un femicidio, tal y como algunos alumnos testificaron.

Asimismo, luego de ese fatídico día donde mataron a su hija, Yesenia se ha unido a colectivos feministas para apoyar y denunciar la violencia diaria que sufren las mujeres.

Las mexicanas llevan años saliendo a la calle para reclamar al Gobierno medidas concretas que combatan la crisis de femicidios que existe en el país y que cobra un promedio de diez mujeres muertas al día.

Sin ir más lejos, el año pasado fue el año con más femicidios registrados en México, con 3.142 mujeres asesinadas.