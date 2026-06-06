Registro de Vándalos: Germán Codina explicó que funcionará con una “suspensión transitoria”

“Aquí lo que está tratando de hacer el gobierno es terminar con espacios de impunidad”, recalcó la autoridad regional.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, enfatizó este sábado que el Registro Único de Vándalos e Incivilidades anunciado por el presidente José Antonio Kast contempla “una suspensión transitoria” de sus beneficios a quienes sean incorporados en la lista.

La autoridad regional recalcó que a través de dicho registro se “busca sancionar conductas que se han normalizado, pero en realidad destruyen la convivencia y van dañando incluso las zonas comunitarias, los espacios comunes, plazas, el entorno“.

“Aquí lo que está tratando de hacer el gobierno es terminar con estos espacios de impunidad, que lo que hacen es destruir, dañar y (…) poner en riesgo la convivencia”, puntualizó.

Codina detalló cómo funcionará el Registro de Vándalos

En la entrevista que le concedió a Meganoticias, Germán Codina recalcó que el proyecto del Registro de Vándalos contempla “sanciones que pueden afectar a cualquier ciudadano sin importar su sector socioeconómico“.

Según explicó, a través de dichas sanciones se busca “”restringir el acceso a ciertos beneficios que entrega el Estado cuando tú incumplas no solo con ese Estado, sino también contra la comunidad“.

Sobre la eventual suspensión de la gratuidad universitaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU), por ejemplo, el delegado presidencial metropolitano aseveró que dichos beneficios no se quitarán a perpetuidad.

Detalló que el proyecto establece “una suspensión transitoria, máximo cinco años o tres, depende de la circunstancia, depende de si el delito se considera grave o no”.

Dijo que para el Ejecutivo está garantizada la “igualdad ante la ley” de la iniciativa, y planteó que, si bien las personas de mayores recursos no reciben beneficios sociales, alguien “aunque venga del barrio alto, si hizo daño, va a perder su derecho a tener el pasaporte, va a perder su derecho a tener la licencia de conducir“.