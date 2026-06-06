Los argumentos de la Fiscalía para llevar a juicio a Roberto Sánchez a horas del balotaje en Perú

El órgano persecutor expresó “estar conforme” con el “auto de enjuiciamiento”, mientras que la defensa del candidato presidencial confirmó que apelará.

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Horas antes del balotaje en Perú, la Fiscalía de ese país confirmó que decidió llevar a juicio al candidato presidencial Roberto Sánchez, que este domingo enfrentará en las urnas a Keiko Fujimori.

De acuerdo con un simulacro de votación de la firma Ipsos, el candidato izquierdista y la hija del expresidente Alberto Fujimori llegarán a los comicios en un empate técnico, ya que el primero obtuvo un 43,8%, frente al 43,2% de Keiko.

Más de 27 millones de peruanos tienen derecho a emitir su voto este domingo, luego de que en la primera vuelta del 12 de abril pasado Fujimori alcanzó algo más del 17% de los votos, y Sánchez obtuvo poco más del 12%.

Juicio a Roberto Sánchez en medio del balotaje en Perú

Tras una audiencia virtual que se prolongó por dos días, el juez Adolfo Farfán manifestó: “Díctese auto de enjuiciamiento, en consecuencia, declárase haber mérito para pasar a juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino“.

Tras la resolución del magistrado, la Fiscalía peruana expresó “estar conforme” con el “auto de enjuiciamiento”, mientras que la defensa de Sánchez confirmó que apelará.

Según la solicitud del órgano persecutor peruano, busca para el candidato presidencial una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel.

En sus argumentos, la Fiscalía sostuvo que existen inconsistencias en los reportes financieros del partido de Sánchez, Juntos por el Perú, en campañas para comicios regionales y municipales en los que participó entre 2018 y 2020.

La acusación apunta a que Sánchez habría recibido más de 57 mil dólares en aportes de integrantes de Juntos por el Perú para actividades partidarias que no se declararon ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).