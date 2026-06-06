“Hay un espacio importante para lograr mayor eficiencia”: exsubsecretario Luis Castillo respaldó el ajuste en salud

Las exautoridad de Redes Asistenciales argumentó que “se trata de lograr mayor eficiencia y obtener más beneficios de prestaciones de atención de salud con la misma inversión”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, aseguró que el ajuste presupuestario de 2,5% instruido por el Ministerio de Hacienda para el sector salud representa una oportunidad para optimizar la gestión hospitalaria sin comprometer la atención de los pacientes.

De acuerdo con lo manifestado por la exautoridad del gobierno de Sebastián Piñera, dicha disminución de recursos “se enmarca dentro de un crecimiento del presupuesto de salud -del año 2025 al 2026- de un 5,6%”.

“No es que el presupuesto de este año sea inferior al del año pasado, sino que hay menos aumento que el año pasado con esta restricción presupuestaria“, enfatizó el actual decano de la Facultad de Ciencias y Salud de la Universidad Autónoma de Chile.

Los argumentos de Castillo para respaldar el ajuste en salud

En la entrevista que le concedió a radio Cooperativa, Luis Castillo dijo estar “cien por ciento seguro de que hay un espacio importante para lograr mayor eficiencia en el gasto” en el marco del ajuste en salud.

“Hay que tener visualización de cuáles son (esos espacios) en cada región y hospital para poder ejercer mecanismos de ahorro y de menor gasto, pero de reorientación del gasto hacia lugares donde la ciudadanía perciba mayor cantidad de prestaciones“, planteó el exsubsecretario.

“Es un muy buen ejercicio que detrás de cada gasto, que perfectamente puede ser reorientado, haya un pensamiento y una reflexión de si estamos gastando bien o estamos gastando mal, siempre pensando en las prestaciones de salud de las personas”, recalcó a continuación.

Respecto de las críticas de la oposición y el Colegio Médico a la medida, la exautoridad planteó que esta no busca “reducir por reducir: se trata de lograr mayor eficiencia y obtener más beneficios de prestaciones de atención de salud con la misma inversión”.

“Negarse a estudiar y reflexionar estos aspectos, sabiendo que hay espacios de mejora, creo que es poco metodológico en la parte práctica”, concluyó.