Al día siguiente de ganar un Oscar: Joaquin Phoenix rescató a una vaca y a su cría de morir en un matadero

Joaquin Phoenix no es sólo uno de los mejores actores del momento, sino que también un fuerte activista por los derechos de los animales.

El actor de 45 años, quien recientemente ganó un Premio Oscar como Mejor Actor por su interpretación en la película Joker, acudió hasta un matadero en Los Ángeles, California, para salvar a una vaca y su cría.

Phoenix llegó hasta el lugar junto a su novia, Rooney Mara, justo al día siguiente de ganar en los premios de Hollywood, instancia donde entregó un discurso que hizo referencia a los abusos en la industria de los lácteos.

“He estado pensando mucho sobre los complejos problemas a los que nos estamos enfrentando como sociedad. Cuando hablamos de desigualdad de género, de racismo, de derechos para la comunidad LGTBI, derechos de los indígenas, derechos de los animales… hablamos de la lucha contra la injusticia”, aseguró.

“Nos hemos desconectado mucho de la naturaleza. Y muchos de nosotros somos culpables de nuestra visión egocéntrica. Creemos que somos el centro del universo. Entramos en la naturaleza y la saqueamos por sus recursos”, dijo.

“Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y cuando da a luz, le robamos a su bebé, aunque sus gritos de angustia son imposibles de confundir. Y entonces le robamos la leche que está pensada para su ternero y la ponemos en nuestro café y nuestros cereales”, agregó.

“He sido un canalla toda mi vida. He sido egoísta. He sido cruel a veces, una persona con la que era difícil trabajar. Y estoy muy agradecido porque muchos de los que están en esta habitación me han dado una segunda oportunidad”, reconoció.

En el video publicado por Farm Sanctuary, Phoenix rescata a una vaca junto a su cría tras haberlo acordado previamente con el dueño de las instalaciones.

Luego, el actor lleva a los animales a un camión en el que fueron trasladados a un santuario donde vivirán tranquilos.