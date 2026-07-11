Squella anticipa una votación favorable para la Megarreforma: “Podría haber más de una sorpresa”

A pesar de las diferencias surgidas con el PPD por la discusión sobre la invariabilidad tributaria, el dirigente aseguró que espera un respaldo mayor al previsto.

En el marco del Consejo General del Partido Republicano, el presidente de la colectividad, Arturo Squella, se refirió al avance del proyecto de reconstrucción en el Congreso y manifestó su optimismo de cara a la votación que realizará el Senado el próximo miércoles.

A pesar de las diferencias surgidas con el PPD por la discusión sobre la invariabilidad tributaria, el dirigente aseguró que espera un respaldo mayor al previsto.

Durante la actividad, en la que también participó el candidato presidencial José Antonio Kast, Squella afirmó que las conversaciones sostenidas con distintos sectores le permiten proyectar un escenario favorable para la iniciativa.

Squella anticipa una votación favorable para la Megarreforma

“En virtud de las conversaciones que hemos logrado sostener, creo que el miércoles, en la votación en la sala del Senado, podría haber más de una sorpresa de que la votación sea incluso más soleada de lo que fue la votación final“, señaló.

Respecto de las críticas formuladas por el PPD, que acusó una “traición a la buena fe” durante las negociaciones del proyecto, el líder republicano valoró el rol que, a su juicio, han desempeñado los parlamentarios de esa colectividad a lo largo de la tramitación.

“Siempre han estado contribuyendo en el debate en las comisiones, buscando, más que boicoteando, todo lo contrario”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que los senadores del PPD enfrentan presiones dentro de su sector político, aunque expresó confianza en que mantendrán la postura que habían manifestado previamente durante las conversaciones con el Ejecutivo.

“Yo los invitaría a ellos, que confío en ellos, a que piensen en Chile. El proyecto va a ser igual, y los votos para esa medida están“, sostuvo.

Squella también indicó que ejercer un liderazgo implica sostener las convicciones pese a las presiones políticas y recordó que la propuesta consensuada incorporó una implementación gradual, además de diferencias según los montos involucrados y los plazos establecidos.

“Habían llegado a la convicción de que eso es bueno para generar empleo. Eso no ha cambiado“, dijo.

El dirigente añadió que la decisión que adopte el PPD será determinante para definir si el Senado vota la fórmula consensuada durante las negociaciones o si finalmente se retoma la propuesta inicial impulsada por el Gobierno.

“Sería lamentable, quizás, para algunos que no están en esta conversación y negociación, que tengamos que volver a la idea original, donde no había esa gradualidad, no había la distinción de los montos, de los años”, señaló.

Finalmente, Squella defendió el desarrollo de la discusión legislativa y cuestionó la posición de algunos sectores opositores, asegurando que existen actores políticos que buscan impedir el avance de medidas que, a su juicio, beneficiarían al país.

“Hay en la oposición quienes no quieren que estas medidas que son buenas para Chile salgan”, sostuvo.