“Estamos construyendo un partido de centro”: Parisi descarta sumarse al oficialismo

El líder del Partido de la Gente descartó incorporarse al oficialismo y aseguró que la colectividad continuará impulsando un proyecto de centro. Además, adelantó que la opción más probable es competir con candidatos propios en las próximas elecciones.

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, volvió a descartar la posibilidad de que su colectividad se integre al oficialismo, luego de que desde el Partido Republicano surgiera la idea de ampliar la coalición de Gobierno incorporando a la tienda política.

El economista aseguró que esa alternativa no está sobre la mesa y reafirmó que el partido continuará impulsando un proyecto político propio.

Parisi argumentó que el escenario actual no es favorable para una alianza de ese tipo, debido a las diferencias que, a su juicio, existen entre las fuerzas que conforman el bloque oficialista. En ese contexto, sostuvo que el PDG seguirá fortaleciendo una propuesta ubicada en el centro del espectro político y distante de las posiciones más extremas.

“Estamos construyendo un partido de centro”, afirmó el líder de la colectividad, insistiendo en que esa será la línea que mantendrá el partido de cara a los próximos desafíos políticos.

Asimismo, cuestionó la falta de unidad dentro del oficialismo y aseguró que las distintas visiones entre sus integrantes dificultan la posibilidad de construir un proyecto común. “El oficialismo está completamente dividido“, señaló, aludiendo a las diferencias existentes entre Chile Vamos, el Partido Republicano y otras fuerzas del sector.

En paralelo, Parisi indicó que el Partido de la Gente ya trabaja en la definición de su estrategia para las próximas elecciones. Si bien sostuvo que la alternativa más probable es competir con una lista propia, aclaró que la decisión definitiva será adoptada por el Consejo General de la colectividad, órgano encargado de resolver las principales definiciones políticas del partido.

Con estas declaraciones, el líder del PDG volvió a cerrar la puerta a una eventual incorporación al oficialismo y reafirmó que la prioridad de la tienda será consolidar una alternativa independiente, enfocada en fortalecer su identidad política y preparar su participación en los próximos comicios.