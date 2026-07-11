El artista hizo historia al reunir a 22.141 fanáticos con calvas postizas durante un concierto en Londres, estableciendo un nuevo Récord Guinness.

Lo que comenzó hace algunos años como una divertida tendencia entre sus seguidores terminó convirtiéndose en un logro mundial. El rapero Pitbull consiguió un nuevo Récord Guinness al reunir a 22.141 personas usando calvas postizas durante su presentación en el festival BST Hyde Park, en Londres.

El espectáculo, realizado ante cerca de 70 mil asistentes, tuvo un momento especial cuando miles de fanáticos aparecieron caracterizados como el artista con gafas de aviador, traje negro, camisa blanca, corbata y la clásica prótesis de látex que simula una cabeza completamente calva, una imagen que se ha transformado en el sello del intérprete.

La marca establecida superó ampliamente el mínimo de 2.000 participantes exigido por Guinness World Records para validar el desafío. La verificación estuvo a cargo del juez oficial Will Munford, quien explicó que se trataba de una categoría inédita.

El insólito récord que consiguió Pitbull junto a más de 22 mil fanáticos con calvas postizas

“Se trata de un récord completamente nuevo, ya que nunca antes se había intentado“, explicó. Para certificar el resultado, más de 400 voluntarios revisaron que cada participante cumpliera con las normas establecidas.

Además, drones registraron imágenes aéreas para apoyar el conteo oficial. Entre las condiciones figuraba que el cabello permaneciera completamente cubierto por la calva postiza durante al menos un minuto. Incluso quienes eran calvos de forma natural debieron utilizar una prótesis para ser considerados dentro del récord.

“Necesitas una calva postiza en la cabeza para que esto cuente“, bromeó. “Sé que eres calvo, sé que has pasado por mucho, pero esto no contará”.

Tras recibir el certificado oficial, Pitbull, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, agradeció el apoyo de sus seguidores, conocidos cariñosamente como los “Baldies”, y celebró el momento junto al público.

“Estamos haciendo historia ante nuestros propios ojos”, declaró el artista.

Más tarde, visiblemente emocionado, dedicó unas palabras a sus fanáticos y recordó el esfuerzo de su familia para que pudiera desarrollar su carrera musical.

“Estoy asimilándolo todo. Es difícil para mí decir que me he quedado sin palabras. Pero lo único en lo que puedo pensar ahora es en todo lo que mi familia tuvo que pasar para que yo pudiera ser una persona libre”.