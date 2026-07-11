Lolyta Fest: el nuevo festival urbano diurno debuta en octubre en el Hipódromo Chile

La primera edición del evento se realizará el domingo 11 de octubre en el Arena Hipódromo Chile, en Independencia, con un cartel que reúne a exponentes de Puerto Rico, Argentina y Chile.

La oferta de festivales en Chile sumará un nuevo nombre. El domingo 11 de octubre debutará Lolyta Fest, un evento de música urbana con formato diurno que se realizará en el Arena Hipódromo Chile, en la comuna de Independencia, con nueve horas ininterrumpidas de música en vivo.

La jornada se extenderá entre las 14:00 y las 23:00 horas, y estará marcada por el reggaetón, la cumbia, el RKT y la guaracha, los ritmos que hoy dominan las plataformas digitales y los principales escenarios de Latinoamérica.

El cartel de esta primera edición reúne a artistas de Puerto Rico, Argentina y Chile. Lo encabezan el puertorriqueño Darell, referente del reggaetón que este año lanzó el sencillo “El Juguete”, y los argentinos L-Gante y La Joaqui, dos de las principales figuras del RKT trasandino, que ya colaboraron juntos en el éxito “Turro”. Completan el line up The Planta, Lauty Gram, DJ Rocka, Pablito Pesadilla y Ruiz Tagle.

Según la organización, el festival fue concebido como una experiencia que va más allá de la música: el recinto contará con zona general y VIP, barras y coctelería, espacios gastronómicos, áreas de descanso, zonas de hidratación, activaciones de marcas y meet & greet con artistas, según la modalidad de acceso.

El evento se desarrollará en el Arena Hipódromo Chile, centro de eventos emplazado dentro del recinto hípico de Independencia, fundado a comienzos del siglo XX. Su ubicación permite acceso mediante transporte público y vías principales de la capital, además de contar con estacionamientos e infraestructura para eventos masivos.

Con esta apuesta, Lolyta Fest busca instalarse como un nuevo referente de los festivales urbanos en el país, en un circuito donde el formato diurno sigue siendo poco habitual para este género.