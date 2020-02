Ana Gabriel en el Festival: “No me gusta que le hagan daño a los pueblos”

Ana Gabriel abrió la tercera jornada del Festival de Viña 2020, donde hizo un llamado a orar por los pueblos de Latinoamérica, entre ellos Chile y Venezuela.

“No puedo decir más que gracias a este gran país y que espero que las cosas vuelvan como lo tenía siempre en mi alma”, indicó durante su presentación.

Ana Gabriel aclaró que “no me gusta la política, pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos, como no acepto lo que está pasando en México. Así es que vamos a orar todos para que se arregle Latinoamérica, porque realmente el último país que pensé que iba a caer en las manos y en las garras de unos pocos, cayó. Así que amigos chilenos no se dejen, recemos por este país”.

La cantante expresó que “viene aquí, primero de nada, porque me convencieron la alcaldesa, después vinieron entre los empresarios y empresarias y me enamoraron. Más sin embargo, viendo la situación de mi país y viendo la situación que continua en esos países tan hermosos como Venezuela, Nicaragua, Honduras, después se me lleno el alma de una tristeza tan grande de ver a Chile de esta manera”.

“Por eso me atreví a levantar la bandera, para que sepan los chilenos que estoy por el solo amor que siento por este país, por el amor que sale del fondo de mi alma, como lo dije, por este hermoso canto de ustedes porque así me lo han demostrado en Viña y en otras ciudades de este país”, cerró Ana Gabriel.