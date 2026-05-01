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Gobierno descarta quitar concesión a Enel en la RM por cortes de luz en 2024

El informe técnico de la SEC determinó que la empresa “ha mantenido sus estándares dentro de lo exigido por la normativa legal y reglamentaria vigente”.

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Paz Rubio

El Ministerio de Energía comunicó el jueves el fin del proceso administrativo contra Enel por los cortes de luz acaecidos en agosto de 2024 por lluvias en la Región Metropolitana. ¿El resultado? No se revocará la concesión que la empresa eléctrica posee.

Según transmitió al cartera liderada por Ximena Rincón (Demócratas), los motivos responden a que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) determinó que del análisis de los datos de suministro, calidad comercial y de producto se desprende entre 2019 y 2025 que la empresa italiana “ha mantenido sus estándares dentro de lo exigido por la normativa legal y reglamentaria vigente”.

“El Ministerio de Energía llevó a cabo un análisis jurídico que determinó que, conforme a la normativa del sistema eléctrico, no se configura la causal para proceder a la caducidad de la concesión. Esto, en consideración a que la empresa cumple con los estándares exigidos por la ley para mantenerla”, añadieron desde la cartera.

Asimismo, el ministerio aclaró que independiente de las resoluciones que tome la justicia sobre la empresa, atendiendo a los procesos en curso por esa vía, “no se cumplen las condiciones para proceder a la caducidad de la concesión.

El proceso administrativo fue ordenado por el entonces presidente Gabriel Boric, debido a que la empresa no cumplió con los plazos para reponer el servicio. “Empresas como Enel, que han querido ahorrarse plata cuando hay gente que está sin luz todavía en las casas. Eso, desde mi punto de vista como Presidente de la República, es absolutamente inaceptable”, sostuvo. Enel recibió unamillonaria multa por esta situación en 2025, que ascendió a 280 mil UTM.

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