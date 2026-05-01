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La explicación de la subsecretaria de Prevención del Delito por haber defendido a acusados de crimen organizado

Ana Victoria Quintana, como abogada particular, defendió a imputados por lavado de activos y asociación criminal.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

El mismo día en que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, debía salir a aclarar el vínculo societario que mantuvo con su exmarido, Rodrigo Irarrázabal, quien en el ejercicio de su profesión de abogado defendió a un condenado por narcotráfico; señalamientos del mismo tipo recayeron sobre otra figura del Gobierno: la subsecretaria de Prevención del Delito Ana Victoria Quintana.

Según reveló Mega, Quintana defendió, como abogada particular, a la banda delictiva “Los Emprendedores”, cuya actividad ilícita eran principalmente robos de vehículos. Sus integrantes fueron procesados por lavado de activosasociación criminal, extorsión, falsificación de documentos públicos y tenencia de armas, entre otros delitos.

A esta cuestionada defensa de Quintana se suma otro caso. Como abogada representó a dos miembros del “Clan Chago”, organización que se dedicaba al robo de maquinaria pesada, que luego era revendida. Esta organización delictiva ganó notoriedad, pues la pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda, Valentina Castro, fue detenida en un operativo para desbaratar a la banda. Quintana también defendió a un imputado por infracciones a la Ley de Armas en 2023.

La autoridad de Gobierno reconoció al citado medio que representó a miembros del Clan Chago, pero aclaró: “Mi participación en esa causa fue exclusivamente circunstancial, limitada y de carácter estrictamente excepcional. A solicitud de un colega abogado, quien enfrentaba el fallecimiento de su padre, acudí únicamente en su representación para solicitar la postergación de una audiencia a la que él no podía asistir. No mantuve ningún otro vínculo, participación o involucramiento con ese juicio, sus partes o sus antecedentes”.

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