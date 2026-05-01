Diseño del gabinete ministerial de Kast cruje a 50 días de haber llegado a La Moneda

El Gobierno no quiere ni mencionar un cambio de gabinete, pero en el oficialismo ya se habla de plazos prudentes. El récord lo tiene Bachelet: 126 días. Kast lleva 50 y el diseño ya cruje.

Una extensa lista con nombres y trayectorias entregaron los partidos del oficialismo al presidente José Antonio Kast y su equipo luego de la victoria en la elección presidencial de diciembre del año pasado. El equipo del entonces mandatario electo, compuesto por Alejandro Irarrázaval, Cristián Valenzuela y Sebastián Figuera, se comprometió a revisar en detalle los nombres propuestos para los 25 ministerios que componen el gabinete. Si bien la iniciativa surgió del mismo equipo de Kast, finalmente unos pocos de esas listas fueron considerados por el jefe de Estado para acompañarlo en La Moneda. Por sobre figuras con reconocida trayectoria política y redes, el presidente prefirió a personeros de perfil técnico e independientes. A 50 días de que esos 24 ministros asumieran junto a Kast, el diseño comienza a agrietarse.

El síntoma más reciente de ese prematuro desgaste fue el comentario lanzado por Iván Poduje, ministro de la Vivienda, contra su par Jorge Quiroz, jefe de Hacienda. “Yo tengo un solo jefe, el Presidente Kast. El ministro Quiroz es un ministro más”, fueron las palabras del arquitecto, que además lanzó una advertencia: no va a recortar programas bien evaluados aunque eso signifique ir en contra de las directrices de Quiroz.

Ambos ministros llegaron a componer el círculo cercano del presidente en campaña. Poduje confeccionando el plan de reconstrucción de viviendas de campaña y Quiroz siendo el jefe programático de Kast en el área económica. En los primeros días de Gobierno se les vio cercanos y en sintonía. Poduje, de hecho, alabó la gestión de Quiroz hace unas semanas defendiendo el recorte. Sin embargo, el oficio extendido a los 25 ministerios para realizar recortes “dolorosos” —como lo califican en La Moneda— terminó por distanciar a los ministros que comparten el no tener militancia ni apoyo de los partidos.

Tras los comentarios del ministro de Vivienda en radio Infinita, la primera reacción del Gobierno fue bajarle el perfil a la controversia. “Así habla Poduje”, decían. Pero a las pocas horas de haber brindado la entrevista vino otro “palo” a Quiroz. Poduje subió un video a sus redes sociales anunciando que ya había firmado la selección de proyectos del programa Pavimentos Participativos que Quiroz pedía recortar.

El hecho de que dos ministros tengan desencuentros no es algo nuevo. Lo extraño, comentan en el oficialismo, es que el conflicto sea tan público y tan prematuro.

Para muchos en La Moneda y en Chile Vamos, el problema político del Gobierno estaría radicado principalmente en el diseño escogido por el presidente Kast. No haber echado mano a los partidos ni a los equipos técnicos, con experiencia en los dos gobiernos del expresidente Piñera, estaría pesando en la etapa de asentamiento del Ejecutivo.

Además de Quiroz —que ya había protagonizado otra descoordinación con los ministros políticos, Claudio Alvarado (Interior) y José García Ruminot (Segpres)— otras dos ministras, también independientes, han dado muestras de poco sentido político. Una de ellas es Mara Sedini, vocera de Gobierno.

Sedini, portavoz de Kast a lo largo de campaña y con la experiencia mediática de Sin Filtros, es la ministra peor evaluada según encuestas. Y en la interna el análisis no es demasiado distinto. Si bien en público los líderes de partidos y correligionarios del Gobierno han tratado de quitarle presión para que pueda adueñarse del cargo, lo cierto es que con el paso de los días no se ve una mejoría, acusan especialmente en Chile Vamos. Eso sí, en el oficialismo remarcan que los problemas comunicacionales del Gobierno no se le pueden atribuir completamente a Sedini, también hay responsabilidad del encargado del relato, Cristián Valenzuela.

Caso diferente es el de Trinidad Steinert, ministra de Seguridad. La líder del combate al crimen ha estado envuelta en polémicas que van más allá de lo comunicacional. Su aterrizaje en el ministerio estuvo cruzado por la remoción de la exdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, con quien Steinert arrastraba diferencias desde que se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá. A pesar de que el director de la policía civil, Eduardo Cerna, respaldó la versión de la ministra, el caso de Peña sigue penando en Teatinos 220.

Mientras tanto, en Contraloría se ajustan los últimos detalles del pronunciamiento solicitado por el diputado Raúl Leiva (PS), quien pidió revisar el oficio enviado por Steinert a la PDI para saber el destino del equipo que la acompañó en la investigación del “clan Chen”. Ese equipo de policías fue reubicado por Peña, razón por la que Steinert habría presionado por su salida. El problema es que la ministra no habría tenido atribuciones para pedir dicha información. Es más, el solo hecho de haberla solicitado podría significar un duro reproche de la Contraloría. Y la sensación en La Moneda es que el pronunciamiento será negativo para Steinert.

Se suma a ello la arista política: la oposición lleva semanas estudiando la posibilidad de interpelar a Steinert mientras que en sectores aliados, como en el Partido Nacional Libertario, se ha endurecido el tono por lo poco que se sabe del Plan Nacional de Seguridad comprometido en campaña.

En La Moneda apuestan por descomprimir el ambiente con resultados. Eso, esperan en palacio, aplacaría los fantasmas de un prematuro cambio de gabinete. El ingrato récord en estas materias es del primer gobierno de Michelle Bachelet, que debió ajustar su equipo a los 126 días. Para el Gobierno, aunque dicen que no está en los planes, una fecha prudente para un cambio sería una vez que pasen los primeros seis meses.

En todo caso, la expectativa del Ejecutivo está en el eventual éxito de la ley de Reconstrucción. Si ese fuera el caso, en La Moneda esperan que ese triunfo sirva como catalizador del momento político y afiance al gabinete que hoy parece tambalear.