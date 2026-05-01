Kast asiste a conmemoración del Día del Trabajador: denuncia “emergencia laboral” y llama a aislar a “violentistas”

Una “emergencia laboral” advirtió este viernes 1 de mayo el presidente José Antonio Kast, cuando daba su discurso en el Hospital del Trabajador en Providencia. El mandatario llegó acompañado de la primera dama María Pía Adriasola y el ministro del Trabajo Tomás Rau a eso de las 8.00 horas.

“Estamos frente a una emergencia laboral. El trabajo, que es tan necesario y que tanto dignifica, es lo que hoy está faltando a miles de compatriotas. Celebramos el Día del Trabajo, pero hay más de 900.000 chilenos que no pueden celebrar tener un trabajo formal, un trabajo digno. Hay dos millones y medio de personas que viven del trabajo informal, también tenemos que preocuparnos de ellas”, sostuvo en su alocución.

Adicionalmente, Kast hizo un llamado a quienes participen en manifestaciones convocadas por el Día del Trabajador, como la tradicional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). “Espero que esa gran marcha sea una pacífica. Sea una marcha donde de verdad se debele la importancia del trabajador. Más allá de las diferencias legítimas que podemos tener. Más allá del debate del sueldo mínimo, de tantos debates que podemos tener que son legítimos”, dijo en referencia a las fracasadas negociaciones con la CUT, organización que pedía fijar en $637 mil el salario mínimo, lo que fue rechazado por el Gobierno.

“Aislemos a los violentistas (…) Cuando permitimos que esos violentistas desarrajen un local, que rompan los bienes que tenemos de utilidad para todos nosotros, estamos perjudicando precisamente lo que decimos cuidar y arriesgamos la vida de otras personas”, añadió.