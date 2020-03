Rutina de Stefan Kramer fue lo más denunciado del Festival al CNTV

Viña tuvo festival, y denuncias. Según informó el Consejo Nacional de Televisión, el Festival de Viña fue lo más denunciado del mes de febrero, recibiendo 137 reclamos concentrados en tres días del certamen.

Stefan Kramer

El día más denunciado fue el del 23 de febrero, en la inauguración del festival, día de la rutina de Stefan Kramer. Según el detalle entregado por el CNTV, los televidentes denunciaron

Incitación al odio y sublevación ciudadana.

Apología al vandalismo, destrucción, antivalores, violencia, terrorismo, saqueo, delito. Normalización de la violencia y de los grupos violentos.

Apología de delincuentes llamados “primera línea” como modelos de conducta y protectores de las “marchas”.

Celebra acciones de grupos terroristas y delictuales y hace propaganda electoral.

Faltas de respeto, insulta y denigra a las autoridades y a Carabineros. Denigración de la figura de la Presidencia de la República.

Afecta la honra de personajes públicos, se burla de Karol Dance y políticos utilizando frases obscenas y con garabatos.

Denigrante respecto a defectos físicos, aspectos culturales, políticos y sociales de personas fácilmente identificable en sus rutinas.

Se burla de la situación de pánico que viven las personas, riéndose de los miles de chilenos que hemos sufrido la delincuencia y violencia de un estallido social.

Daña la convivencia armónica entre las personas.

La rutina del imitador en el Festival de Viña circuló de manera cronológica por el estallido social, desde el 18 de octubre en adelante. En un momento se refirió a la “primera línea” como los que permiten “que el resto se manifieste” y subió al escenario a distintos íconos de las protestas: el Sensual Spiderman, Baila Pikachu, Pareman, Nalcaman, entre otros.

Asimismo, sobre ese mismo día, los ciudadanos indicaron que el programa se emitió sin el audio de las manifestaciones de los asistentes, faltando a la verdad y a la libertad de expresión. También alertaron que se se prohibieron las pancartas, por lo que se incurriría en censura.

Mon Laferte

La segunda noche del certamen viñamarino no corrió mejor suerte: el CNTV recibió 38 denuncias, específicamente por la actuación de Mon Laferte, acusando:

Incentiva al público a cantar y denigrar a Carabineros de Chile, atentando contra la dignidad de las personas y la protección de sus familias.

El público comenzó a realizar cánticos ofensivos contra el Presidente de la República y Mon Laferte se quedó callada escuchando y dándoles espacio para que siguieran insultando.

Ofende a la imagen de Carabineros de Chile mediante el uso del grito “El que no salta es paco”.

Discurso político con mensaje ideológico realizando una apología a la violencia en torno a la contingencia país y acusaciones graves a la institucionalidad nacional.

Exhibe pañuelo del Partido Comunista (Acción Proletaria (PC/AP).

Proselitismo político, propaganda, y campaña de la opción del apruebo fuera del periodo estipulado por la ley.

Llamado a la alteración del orden público y a la lucha de clases por parte de los cantantes. Incita al odio y es provocadora.

Se promueve el asesinato de niños en el vientre con pañuelos verdes llamando a abortar, discriminando a quienes piensan distinto.

Durante su show en el Festival de Viña, la cantante se sumó a las protestas al ritmo de “el que no salta es paco”. Posteriormente, y mientras interpretaba su éxito No Te Fumes Mi Marihuana, volvió a insistir en que el público se manifestara contra la institución uniformada: “el que no salta es…”, decía la cantante, mientras el público respondía rápidamente saltando.

Javiera Contador

Javiera Contador, el número de humor de la segunda noche del Festival de Viña, también recibió críticas por su rutina. Según las denuncias, la actriz incurrió en las siguientes faltas:

Exceso de garabatos y ordinarieces. Dice con todas sus letras “chupar el pico con frenillos”. No sé puede más de vulgaridad.

Uso de lenguaje soez, especialmente al momento de incluir vivencias de sus propios hijos en momentos de terror y sufrimiento de ellos, de forma denigrante y humillante al tratarlos con palabrotas de grueso calibre.

Apología constante a la violencia intrafamiliar hacia sus hijos al contar sus vivencias en forma de “chistes”. Esto provoca un daño irreparable a la imagen familiar y de los niños al ser utilizados como objeto de burla en la rutina humorística.

La rutina de Contador se basó en su rol de madre y ex famosa, con uno de los momentos más recordados de su show la anecdótica visita a Disney en París.

Según la hoy humorista, junto a su pareja se subieron con sus hijos a una montaña rusa, la que no era apta para los menores, dejándoles un “trauma”.

Pedro Ruminot

La última noche del Festival de Viña recibió 6 denuncias por la rutina de Pedro Ruminot, quien se subió por segunda vez a la Quinta Vergara.

Los televidentes apuntaron que el show tuvo: